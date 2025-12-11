SLB簽署合作協議，加快開發新型數位解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源科技企業SLB (NYSE: SLB)與Shell簽署一項策略性合作協議，共同開發數位和AI解決方案，為公司乃至整個產業的上游業務帶來可衡量的業績和效率提升。

此次合作旨在研發以代理式AI技術為基礎的解決方案，以提升並擴大技術專家和決策者的能力。合作雙方計畫憑藉SLB的Lumi™資料和AI平台，在安全的數位環境中開發並部署一套開放式資料和AI基礎設施，將地下探勘、鑽井建設和生產環節的相關資料與工作流進行整合。

SLB數位業務總裁Rakesh Jaggi表示：「數位技術和AI正在重塑能源產業。與Shell這樣的業界領軍企業攜手，使我們能夠加快先進數位和代理AI解決方案的研發進程。這些解決方案藉助自動化和自主化技術改變產業運作模式，為上游業務創造價值，涵蓋從規劃到營運的全流程。」

此次合作是兩家企業長期合作關係的延續。今年稍早，SLB宣布與Shell達成技術合作，在後者的全球資產中部署Petrel™地下探勘軟體，以此實現基礎設施和工作流的標準化，加快可擴充數位解決方案的開發，協助提升成本營運效率。該技術合作還將為Shell的數位策略和技術路線圖提供參考，促進雙方經驗互鑒，為Shell更廣泛的數位化轉型提供支援，同時推動具備商業可行性且可在全產業廣泛應用的數位解決方案研發進程。

