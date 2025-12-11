AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Sky Reinsurance Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) a Sky Reinsurance Ltd. (Sky Re) (Barbados). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Sky Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reflejan la afiliación de Sky Re a su organización y compañía matriz, G.B. Group Corporation, en términos de apoyo de capital, marco de administración integral de riesgos, estrategias y objetivos.

Sky Re es una reaseguradora registrada como empresa cautiva monoparental bajo la ley de seguros de Barbados. G.B. Group Corporation es una compañía tenedora pura, registrada conforme las leyes de la República de Panamá. El modelo de negocio de Sky Re consiste en reasegurar pólizas de seguro generadas por las filiales de G.B. Group Corporation. AM Best reconoce el papel estratégico de Sky Re en la estrategia global de su grupo; sin embargo, el perfil de negocio de Sky Re se considera limitado dada la naturaleza de su operación, la cual limita su acceso a otros mercados en comparación con otros reaseguradores.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de Sky Re, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y su evaluación de fortaleza de balance en el nivel fuerte que considera el tamaño de su base de capital. La compañía muestra un sólido desempeño operativo y su afiliación con G.B. Group Corporation le proporciona sinergias y eficiencias operativas, las cuales reflejan sus consistentes métricas de suficiencia de prima desde que inició operaciones.

AM Best espera que Sky Re se mantenga en el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, considerando sus metas de crecimiento de primas, estrategia de inversión conservadora, así como sus sólidas prácticas de suscripción que generan un sólido nivel de resultados netos.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la base de capital de Sky Re aumenta mientras mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si se produce un cambio adverso en la percepción de AM Best respecto al nivel de importancia estratégica de la compañía para G.B. Group Corporation y su organización. Acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si la fortaleza del balance de Sky Re se deteriora a niveles que no respalden la evaluación actual.

