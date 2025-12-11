1X anuncia una alianza estratégica para poner a disposición de la cartera global de EQT un máximo de 10.000 robots humanoides

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--1X, la empresa de IA y robótica responsable de NEO, el primer robot humanoide listo para despachar, anunció hoy una alianza estratégica con EQT, una de las firmas de capitales privados más grandes del mundo y uno de los inversores en 1X a través de EQT Ventures. Esta alianza marca el comienzo de lo que podría convertirse en una distribución comercial a gran escala de robots humanoides para todo uso en distintas industrias.

Juntos, 1X y EQT tienen la intención de facilitar la distribución de un máximo de 10.000 humanoides en empresas de la cartera global de EQT entre 2026 y 2030. Todas las potenciales decisiones de implementación estarán a cargo en última instancia de cada empresa.

