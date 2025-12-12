-

Andersen Consulting profundiza su oferta de productos con LBC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades a través de un acuerdo de colaboración con LBC, una firma internacional con sede en Portugal reconocida por su enfoque integrado a la optimización comercial, transformación digital y desarrollo de capital humano, mediante la combinación de creatividad y ética humana con inteligencia artificial para acelerar la creación de valor.

Fundada en 2001, LBC brinda apoyo a organizaciones internacionales, entidades gubernamentales y empresas en distintos sectores, entre ellos finanzas, energía, transporte, la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones y el sector público. LBC presta servicios a clientes en África, el continente americano y Europa en las áreas de consultoría, transformación digital, desarrollo de capacidades y preparación para IA. Reconocida por una cultura de transformación innovadora orientada al rendimiento sostenido, la firma ayuda a que los clientes naveguen cambios complejos con impactos mensurables. Las recientes inversiones en IA empresarial potencian sus capacidades en soluciones web, de experiencia de usuario/interfaz de usuario, automatización y análisis.

“En LBC, nuestra misión se basa en crear un impacto significativo y duradero de forma conjunta”, afirmó Carlos Valleré de Oliveira, fundador y director ejecutivo de LBC. “Ayudamos a que los clientes definan su futuro y lideren con claridad y convicción. La colaboración con Andersen Consulting potencia nuestra capacidad de hacerlo en distintas geografías y sectores, además de aportar mayor relevancia, recursos y alcance a un trabajo con el que estamos profundamente comprometidos. Juntos, podemos ofrecer un valor sostenible que se prolonga mucho más allá de cualquier interacción individual”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “La transformación no consiste simplemente en tener una hoja de ruta, sino que además requiere una mentalidad basada en la agilidad, la responsabilidad y una ejecución sostenida. LBC se destaca por su capacidad para combinar conocimientos estratégicos con transformación digital y desarrollo profesional, con el apoyo de la preparación para IA en una forma que impulsa un verdadero cambio de conductas y un rendimiento a largo plazo. Su enfoque de avanzada complementa nuestras capacidades y potencia el valor que aportamos a los clientes para que puedan navegar complejidades y construir para el futuro”.

Andersen Consulting es una práctica de consultoría global que ofrece un conjunto de servicios integrales que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global para ofrecer conocimientos de consultoría, impositivos, legales, de valuación, de movilidad global y de asesoría de clase mundial en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

