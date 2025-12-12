Tahoe Therapeutics sceglie GigaLab di Parse Biosciences per generare 300 milioni di profili di singole cellule per gli atlanti delle perturbazioni su larga scala

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato che Tahoe Therapeutics ha scelto GigaLab di Parse per la generazione di dati destinati al prossimo progetto dell'azienda: il sequenziamento di 300 milioni di cellule. Tahoe utilizzerà la tecnologia Mosaic proprietaria per generare campioni formati da 300 milioni di cellule ricavati da ampi array di modelli di patologie, con perturbazioni in ambito genetico o chimico. L'accordo consente a Parse di applicare la chimica Evercode™ proprietaria e l'automazione di tipo high throughput a questi campioni per generare il maggior set di dati di singole cellule incentrato sulle perturbazioni prodotto a tutt'oggi.

