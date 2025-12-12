Andersen Consulting攜手LBC共同強化服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與葡萄牙國際公司LBC達成合作協議，進一步提升專業能力。LBC以採用整合手法優化業務、數位轉型以及開發人力資本而聞名，並善用人工智慧結合創意與人類倫理，加速創造價值。

成立於2001年的LBC的服務對象包括國際性組織、政府實體及從事金融、能源科技媒體與電信 (TMT)、交通運輸與公共部門等產業的公司。LBC為非洲、美洲與歐洲客戶提供管理諮詢、數位轉型、實力打造與人工智慧賦能服務。該公司以從事能夠呈遞永續表現的創新轉型聞名，協助客戶以具體的影響力探索複雜的變化。最近並投資企業人工智慧賦能，跨使用者體驗/使用者介面、自動化、分析和網路解決方案全面提升能力。

「LBC的使命是共同發揮有意義且長遠的影響力。」LBC創辦人暨執行長Carlos Valleré de Oliveira說，「我們幫助客戶構築未來，秉持清晰的思路和堅定的信念前行。與Andersen Consulting合作可以擴大我們這麼做的能力，跨地理區域與產業服務客戶，為我們從事的工作帶來更多相關性、資源和影響力。我們攜手合作，可以創造超越任何單獨行動的永續價值。」

Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「轉型需要的不只是路線圖，還需要以敏捷性、責任感和持續執行力為基礎的思維模式。LBC有別於同業的特出之處在於他們結合戰略見解、數位轉型與人才開發的能力，並以能夠真正推動行為改變和長期績效的方式運用人工智慧賦能。他們前瞻性的作法可以完備我們的實力，並提增我們在協助客戶應對複雜局勢和建構未來藍圖時所創造的價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、人工智慧轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在世界各地擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

