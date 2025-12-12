-

Andersen Consulting攜手LBC共同強化服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與葡萄牙國際公司LBC達成合作協議，進一步提升專業能力。LBC以採用整合手法優化業務、數位轉型以及開發人力資本而聞名，並善用人工智慧結合創意與人類倫理，加速創造價值。

成立於2001年的LBC的服務對象包括國際性組織、政府實體及從事金融、能源科技媒體與電信 (TMT)、交通運輸與公共部門等產業的公司。LBC為非洲、美洲與歐洲客戶提供管理諮詢、數位轉型、實力打造與人工智慧賦能服務。該公司以從事能夠呈遞永續表現的創新轉型聞名，協助客戶以具體的影響力探索複雜的變化。最近並投資企業人工智慧賦能，跨使用者體驗/使用者介面、自動化、分析和網路解決方案全面提升能力。

「LBC的使命是共同發揮有意義且長遠的影響力。」LBC創辦人暨執行長Carlos Valleré de Oliveira說，「我們幫助客戶構築未來，秉持清晰的思路和堅定的信念前行。與Andersen Consulting合作可以擴大我們這麼做的能力，跨地理區域與產業服務客戶，為我們從事的工作帶來更多相關性、資源和影響力。我們攜手合作，可以創造超越任何單獨行動的永續價值。」

Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「轉型需要的不只是路線圖，還需要以敏捷性、責任感和持續執行力為基礎的思維模式。LBC有別於同業的特出之處在於他們結合戰略見解、數位轉型與人才開發的能力，並以能夠真正推動行為改變和長期績效的方式運用人工智慧賦能。他們前瞻性的作法可以完備我們的實力，並提增我們在協助客戶應對複雜局勢和建構未來藍圖時所創造的價值。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、人工智慧轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在世界各地擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人：mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting透過新增合作公司S-RM升級網路安全服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全球情報和網路安全顧問公司S-RM簽署合作協議，進一步強化其在風險韌性、事件回應和策略顧問方面為全球客戶提供支援的能力。 S-RM總部位於英國，提供涵蓋網路顧問、數位取證、事件回應、企業情報和交易前盡職調查的整合式服務。該公司服務於家族辦公室、私人股權公司、《財星》500大企業以及金融服務、石油和醫療保健等產業的中端市場客戶，提供實操性網路安全管理和客製化風險平台。憑藉7天24小時的全天候事件回應能力和深厚的調查專業知識，S-RM協助企業提升韌性，在複雜環境中做出明智決策。 S-RM執行長Heyrick Bond Gunning表示：「在威脅不斷演變的時代，企業必須主動防範，而非被動因應。透過與Andersen Consulting的合作，我們將更好地協助企業預判威脅、管理危機，並將韌性轉化為競爭優勢。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「如今，有效的領導力需要將複雜的風險轉化為明確的策略優勢。透過與S-RM合作，我們將擴大自身網路安全服務能力...

Andersen Consulting新增合作公司Codezilla

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於羅馬尼亞的客製化軟體開發公司Codezilla簽署合作協議，進一步強化自身數位化轉型服務能力。 Codezilla專注於打造客製化軟體產品，透過融合軟體開發與深厚行銷專長的跨領域方法解決商業挑戰。該公司擁有超過30年的市場經驗，既是廣告公司的實施與數位顧問合作夥伴，也為醫療保健和醫療器材公司等多元化客戶群體提供服務。Codezilla內部團隊涵蓋工程、設計和策略領域，為區域及全球客戶提供全通路解決方案。 Codezilla執行長Sebastian Doroftei表示：「我們堅信，卓越的軟體源於強大的工程技術和嚴謹的執行力。與Andersen Consulting的合作將開啟新的商機，讓我們能夠將設計導向、開發優先的方法與Andersen Consulting的全球平台相結合，為客戶提供順暢的整合式解決方案。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Codezilla所具備的創新活力和問題解決思維，與我們現代顧問服務的願景高度契合。在我們持...

Andersen Consulting透過與Hilal Technology合作擴大業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Hilal Technology簽署合作協議，以強化其在數位基礎設施、網路安全和AI領域的服務能力。 Hilal Technology業務遍及巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼和印度，提供涵蓋雲端運算、網路安全、企業AI和系統整合的全方位數位基礎設施服務和代管服務。其服務範圍包括雲端服務、安全與網路營運、企業資源規劃(ERP)和應用程式實施，以及生成式AI能力開發。該公司擁有超過250名專業人員，為金融服務、石油天然氣、物流和政府等多個產業提供支援。 Hilal Technology董事Roshan George表示：「轉型不止關乎系統，更關乎準備程度、信任和持續合作。我們很高興能與Andersen Consulting攜手合作，提供可擴充的解決方案，以跟上該地區數位變革的步伐。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Hilal Technology提供的解決方案與我們的全球平台相得益彰。其跨領域、注重執行的方法與我們協助客戶大規模實現現...
Back to Newsroom