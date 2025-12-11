Spark Reply et Concept Reply mettent en avant la recharge optimisée en CO₂ en collaboration avec BMW

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Spark Reply, spécialiste de la conception et de l’expérience utilisateur, et Concept Reply, expert en technologies IoT et IA au sein de Reply Group, ont développé une application intelligente pour le groupe BMW dans le cadre d’un projet de recherche qui encourage activement les conducteurs de véhicules électriques à adopter des habitudes de recharge à faible émission de carbone. La fonction « COOL » de l’application de prototypage BMW « 360° Mobility » analyse le mix électrique actuel et indique aux utilisateurs en temps réel quand il est le plus propre. Des interactions ludiques et des images personnalisées générées par l’IA motivent davantage les conducteurs à faire des choix plus durables.

La mobilité électrique est un élément clé du transport respectueux du climat. Cependant, l’impact environnemental des voitures électriques dépend fortement du moment où elles sont rechargées, car le mix énergétique peut varier considérablement au cours de la journée. De nombreux utilisateurs n’en sont pas conscients. C’est précisément là qu’intervient la fonction « COOL » de l’application de prototypage « 360° Mobility ». L’application évalue en permanence l’intensité carbone du mix électrique actuel et identifie les meilleurs moments pour recharger. Lorsque les conducteurs branchent leur véhicule pendant l’une de ces périodes, le système d’infodivertissement du véhicule affiche automatiquement des images personnalisées générées par l’IA pour reconnaître et renforcer leur action durable. L’approche ludique apporte un élément de motivation supplémentaire : les utilisateurs collectent des badges débloqués après chaque série de trois sessions de recharge à faible émission de carbone et participent à des défis qui encouragent les comportements respectueux de l’environnement de manière ludique.

Spark Reply a transformé les structures de données complexes relatives à l’intensité carbone en une expérience utilisateur claire et intuitive. Concept Reply a assuré la mise en œuvre technique sur la base d’un backend évolutif et d’une architecture cloud. Ils ont également intégré la solution dans les systèmes de BMW. Toutes les données relatives à la recharge et aux véhicules sont traitées de manière anonyme et répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données. Le résultat est une solution entièrement intégrée, attrayante et hautement sécurisée.

Entre avril et juillet 2025, le projet a été testé auprès de 355 conducteurs BMW aux Pays-Bas. L’équipe du projet a analysé plus de 13 000 sessions de recharge, complétant ces informations par des entretiens qualitatifs afin de mieux comprendre ce qui motive réellement les utilisateurs. Les résultats étaient clairs : la combinaison de données en temps réel, de prévisions et d’éléments ludiques a considérablement amélioré le comportement de recharge. Dans une enquête post-pilote, 73 % des participants ont déclaré être prêts à faire un effort supplémentaire pour recharger leur véhicule en réduisant leurs émissions de CO₂, par exemple en définissant une fenêtre de recharge dans leur application. Cela prouve que « COOL » peut réduire de manière significative l’empreinte carbone de la conduite électrique quotidienne.

Jörg Hetterich, chef de projet pour la recharge optimisée en CO₂ chez BMW, déclare : « Avec "COOL", nous démontrons comment les services numériques peuvent promouvoir la mobilité durable de manière intuitive. L’application rend la recharge à faible émission de carbone simple et transparente. En collaboration avec Spark Reply et Concept Reply, nous avons créé une expérience de recharge qui renforce la conscience environnementale et facilite considérablement la vie quotidienne de nos clients. » Tim Lange, chef de produit 360° Mobility chez BMW, souligne que « la collaboration avec Reply a été très productive et a abouti à la création d’une expérience client utile, divertissante et unique, tant sur l’application mobile que dans le véhicule. »

Ce projet montre comment BMW, Concept Reply et Spark Reply utilisent les technologies numériques modernes pour encourager des comportements de recharge plus durables et faciliter la transition vers une mobilité à faible émission de carbone.

Concept Reply

Concept Reply est une société de développement de logiciels basés sur les technologies IA et IoT (AIoT) au sein du réseau Reply. Ses experts sont spécialisés dans la fourniture de solutions de transformation commerciale de bout en bout pour les secteurs de l’automobile, de la fabrication et des infrastructures intelligentes. La société propose des innovations logicielles à ses clients tout au long de la chaîne de valeur, de la définition de la stratégie AIoT à la mise en œuvre, au déploiement et à l’exploitation. www.conceptreply.com

Spark Reply

Spark Reply, une société de Reply Group, est un pionnier dans la conception d’expériences produit-service attrayantes. Grâce à sa méthode de prototypage rapide, Spark Reply accélère l’esprit d’entreprise et la culture de l’innovation dans les entreprises. Spark Reply combine des talents commerciaux, technologiques et de conception pour donner vie à des innovations physiques et numériques et résoudre les défis de croissance les plus difficiles. sparkreply.com

BMW

Avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, le groupe BMW est le premier constructeur mondial d’automobiles et de motos haut de gamme et un fournisseur de services financiers haut de gamme. Le groupe exploite plus de 30 sites de production dans le monde entier et dispose d’un réseau de vente couvrant plus de 140 pays. En 2024, le groupe BMW a vendu plus de 2,45 millions de voitures et plus de 210 000 motos. Le bénéfice avant impôts s’est élevé à 11,0 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 142,4 milliards d’euros. Au 31 décembre 2024, l’entreprise employait 159 104 personnes. La réflexion à long terme, l’action responsable et la durabilité sont profondément ancrées dans la stratégie d’entreprise du groupe BMW, de la chaîne d’approvisionnement à la production et au-delà de la fin du cycle de vie d’un produit. www.bmw.de

