Tahoe Therapeutics 选择 Parse Biosciences 的 GigaLab 平台，拟构建 3 亿单细胞图谱以绘制大规模基因扰动全景

Parse 公司的 GigaLab 平台将提供业界领先的大规模单细胞分析服务，以支持 Tahoe 构建具有基础科研价值的生物数据集

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Parse Biosciences 是领先的可扩展单细胞测序解决方案提供商，其今日宣布 Tahoe Therapeutics 已选用其 GigaLab 平台，为其即将开展的 3 亿细胞研究项目提供数据支持。Tahoe Therapeutics 将运用其专有的 Mosaic 技术，从经过基因或化学扰动的大规模疾病模型阵列中生成总计 3 亿个细胞样本。根据合作协议，Parse 将运用其 Evercode™ 化学技术与高通量自动化系统对这些样本进行分析，最终交付史上规模最大的聚焦扰动研究的单细胞数据集。

Parse 公司的 GigaLab 平台专为百万至亿级细胞项目设计，已快速成为大规模、可重复单细胞数据生成的行业标杆。该平台集成了高容量液体处理系统、标准化工作流程及端到端质量控制体系，能够实现大多数研究机构以往难以企及的超大型数据集构建。Tahoe Therapeutics 项目是 GigaLab 迄今承接的最大规模测序计划之一，彰显出业界对能够训练现代人工智能系统的海量单细胞图谱日益增长的需求。

Parse Biosciences 首席技术官兼联合创始人查理·罗科博士表示：“此次合作充分展现了可扩展单细胞技术如何满足现代药物发现的需求。通过将我们的 GigaLab 平台与太浩治疗的扰动研究引擎相结合，我们正在构建一个能驱动下一代人工智能模型的数据集，这将彻底改变药物研发的模式。”

此项三亿细胞测序项目进一步巩固了 Tahoe Therapeutics 在构建基础扰动数据集领域的领先地位——该系列数据集能够系统揭示药物、靶点与疾病环境在多种生物系统中的相互作用机制。通过 Tahoe 独有的 Mosaic 技术平台，这类高维度数据集的构建成为现实，并形成了驱动虚拟细胞模型的新一代基础数据资源，从而更精准地预测治疗反应、作用机制及患者个体差异。

当前药物研发流程受限于现有数据集——这些数据往往缺乏针对药物发现专门设计的扰动实验，也缺少训练预测性人工智能系统所需的生物多样性。相比之下，太浩构建的基础数据集将系统整合以下维度：

  • 多种组织类型与疾病状态
  • 涵盖数千种化合物及全基因组尺度的扰动数据
  • 实现通路与细胞类型特异性图谱的超大规模解析
  • 高解析度呈现药物作用机制、细胞可塑性及治疗反应动态

这些特性使 Tahoe 能够识别出传统体外系统常忽略的意外药物-细胞相互作用，揭示新生物学机制，并探索全新的治疗路径。

Tahoe Therapeutics 首席科学官 Johnny Yu 表示：“扩展单细胞扰动数据对于构建真正理解人类生物学的人工智能模型至关重要。借助 Parse 的 GigaLab 平台，我们能够以前所未有的深度和多样性，对 Mosaic 技术生成的样本进行单细胞测序。这将推动我们构建更强大的基础数据集，为我们能预测不同患者与疾病治疗结果的虚拟细胞模型提供核心动力。”

通过本次合作，Parse 与 Tahoe 共同揭示生命科学领域的新现实：下一代治疗方案的发现，需要依赖仅少数拥有高度自动化工业级平台的顶尖机构才能产出的超大规模数据。

Parse 通过 GigaLab 平台为这一数据集提供样本制备与测序服务，持续刷新大规模单细胞生物学领域的技术可行性标准，同时助力 Tahoe 等创新者构建基于空前丰富生物学背景的人工智能系统——这在此前是无法实现的。

关于 Tahoe Therapeutics

Tahoe Therapeutics 致力于构建基于人工智能的人体细胞模型，以期为更广泛的患者群体设计更优药物。其技术平台可生成大规模、具备扰动解析能力的单细胞数据集，为新一代生物基础模型奠定数据基石。公司位于南旧金山，由一群深耕药物发现、基因组学与机器学习前沿的科学家和技术专家联合创立。更多信息请访问 tahoebio.ai。

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借由联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse已筹集了超过1亿美元的资金，其产品被全球约3000家客户所采用。其日益丰富的产品组合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及数据分析解决方案Trailmaker™。

Parse Biosciences 总部位于西雅图充满活力的南湖联盟区，近期已迁入新的总部大楼并启用先进的现代化实验室。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Parse Biosciences
查理·罗科：charlie@parsebiosciences.com

Tahoe Therapeutics
凯莉·卡鲁蒂斯：kayleigh@tahoebio.ai

Parse Biosciences

