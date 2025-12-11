Tahoe Therapeutics sélectionne la plateforme GigaLab de Parse Biosciences pour générer 300 millions de profils unicellulaires pour un atlas des perturbations à grande échelle

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, l’un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage unicellulaire accessibles et évolutives, annonce aujourd’hui que Tahoe Therapeutics a sélectionné la plateforme GigaLab de Parse pour générer des données pour son prochain projet de 300 millions de cellules. Tahoe utilisera sa technologie exclusive Mosaic pour générer des échantillons composés de 300 millions de cellules à partir d'un large éventail de modèles de maladies, génétiquement ou chimiquement perturbées. En vertu de cet accord, Parse appliquera sa chimie Evercode™ et son automatisation à haut débit à ces échantillons pour fournir le plus grand ensemble de données monocellulaires axé sur les perturbations jamais produit.

Le GigaLab de Parse, conçu spécifiquement pour des projets portant sur des millions à des centaines de millions de cellules, est rapidement devenu une référence de l’industrie pour la génération de données monocellulaires reproductibles à grande échelle. L'installation intègre une manipulation des liquides à haute capacité, des flux de travail normalisés et un contrôle qualité de bout en bout pour permettre la taille des ensembles de données auparavant inaccessibles pour la plupart des organisations de recherche. Le projet Tahoe représente l'une des plus grandes initiatives de séquençage entreprises à ce jour au GigaLab et souligne la demande industrielle croissante d'atlas monocellulaires massifs capables de former des systèmes d'IA modernes.

« Cette collaboration démontre comment la technologie monocellulaire évolutive peut répondre aux exigences de la découverte de médicaments modernes », déclare Charlie Roco, PhD, directeur de la technologie et cofondateur de Parse Biosciences. « En combinant notre plateforme GigaLab avec le moteur de perturbations de Tahoe, nous permettons à un ensemble de données d’alimenter la prochaine génération de modèles d’IA, en modifiant la manière dont les thérapies sont découvertes. »

Le projet de 300 millions de cellules étend l’avance de Tahoe Therapeutics dans la création d’ensembles de données fondamentales sur les perturbations qui capturent la manière dont les médicaments, les cibles et les contextes de maladies interagissent entre divers systèmes biologiques. Ces ensembles de données à haute dimension sont rendus possibles de manière unique par la plateforme Mosaic de Tahoe et forment les ensembles de données fondamentaux de nouvelle génération qui alimentent les modèles de cellules virtuelles, permettant des prédictions plus précises de la réponse thérapeutique, du mécanisme d’action et de la variabilité du patient.

Les pipelines actuels de découverte de médicaments sont limités par des ensembles de données qui manquent de perturbations axées sur la découverte de médicaments et de diversité biologique nécessaires à la formation des systèmes d’IA prédictive. En revanche, les ensembles de données fondamentaux de Tahoe intégreront :

plusieurs types de tissus et états pathologiques

Des milliers de composés et des perturbations à l'échelle du génome

Des signatures spécifiques à la voie et au type de cellule à une échelle inédite

Des vues à haute résolution du mécanisme, de la plasticité et de la réponse aux médicaments

Ces caractéristiques permettent à Tahoe d'identifier des interactions médicamenteuses/cellulaires inattendues, de découvrir une nouvelle biologie et d'explorer des avenues thérapeutiques que les systèmes in vitro traditionnels laissent souvent inexplorés.

« La mise à l’échelle des données de perturbation d’une cellule unique est essentielle pour construire des modèles d’IA qui comprennent la biologie humaine », déclare Johnny Yu, CSO de Tahoe Therapeutics. « Grâce au GigaLab de Parse, nous sommes en mesure d’effectuer le séquençage d’une seule cellule sur des échantillons générés à partir de notre technologie Mosaic à une profondeur et une diversité sans précédent, ce qui nous rapproche de l’échelle des ensembles de données fondamentaux qui alimentent nos modèles cellulaires virtuels, qui peuvent prédire les résultats thérapeutiques chez les patients et les maladies. »

Avec cet accord, Parse et Tahoe mettent ensemble en évidence une nouvelle réalité dans les sciences de la vie : la prochaine génération de découvertes thérapeutiques nécessite des données à une échelle que seul un petit nombre d'entités expertes, équipées de plateformes hautement automatisées de qualité industrielle, peuvent produire.

En fournissant la préparation d'échantillons et le séquençage de cet ensemble de données via son GigaLab, Parse continue d'établir la norme pour ce qui est techniquement réalisable en biologie cellulaire unique à grande échelle, tout en permettant aux innovateurs comme Tahoe de construire des systèmes d'IA enracinés dans un contexte biologique beaucoup plus riche que ce qui était auparavant possible.

À propos de Tahoe Therapeutics

Tahoe Therapeutics construit des modèles de cellules humaines optimisés par l'IA pour concevoir de meilleurs médicaments pour plus de patients. Sa plateforme technologique génère des ensembles de données monocellulaires perturbatifs à grande échelle qui permettent une nouvelle génération de modèles de fondations biologiques. Basé dans le sud de San Francisco, Tahoe a été fondé par une équipe de scientifiques et de technologues faisant progresser les frontières de la découverte de médicaments, de la génomique et de l'apprentissage automatique. En savoir plus sur tahoebio.ai.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice développée à l’université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse Biosciences a levé plus de 100 millions USD et est utilisée par environ 3 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en expansion comprend Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select et une solution pour l’analyse avancée des données, Trailmaker™.

Parse Biosciences est basé dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où la société s’est récemment développée pour y implanter son nouveau siège et un laboratoire de pointe.

