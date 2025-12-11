1X kondigt strategisch partnerschap aan voor levering van maximaal 10.000 humanoïde robots aan wereldwijde portfolio van EQT

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--1X, het AI- en robotica-bedrijf achter NEO, de eerste kant-en-klare humanoïde robot, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met EQT, een van 's werelds grootste private equity-firma's en investeerder in 1X via EQT Ventures. Dit partnerschap markeert het begin van wat een grootschalige commerciële uitrol van humanoïde robots voor algemeen gebruik in diverse sectoren zou kunnen worden.

Samen hebben 1X en EQT de gezamenlijke intentie om de uitrol van maximaal 10.000 humanoïde robots te faciliteren bij de wereldwijde portfoliobedrijven van EQT tussen 2026 en 2030. De uiteindelijke beslissing over de implementatie ligt bij elk portfoliobedrijf zelf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.