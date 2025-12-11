Xilam et UGC s’associent pour adapter en série TV le bestseller de Bernard Werber, Les Fourmis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

UGC, l’un des acteurs majeurs de l’industrie audiovisuelle et cinématographique en France et Xilam Animation (Paris:ALXIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, s’associent pour adapter en série TV le bestseller de Bernard Werber : Les Fourmis. Les deux Groupes entendent ainsi marier le meilleur de leurs savoir-faire respectifs au service de cette œuvre visionnaire qui fascine depuis 35 ans les lecteurs du monde entier, avec 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 4 millions en France.

Destinée à une audience familiale, la série reprendra le thème de la double enquête menée simultanément dans le monde des humains (« Qui a tué Edmond Wells, le génie spécialiste des fourmis ? ») et dans le monde des fourmis (« Quel secret cache la Reine et sa milice qui affecte l’unité de la fourmilière ? »).

Tournée pour moitié en prise de vues réelles (pour la partie humaine) et pour moitié en effets spéciaux visuels (pour le monde des fourmis), l’écriture du projet a été confiée à Vladimir Haulet (Mixte, Mash up). La réalisation de la partie VFX sera prise en charge par Nicolas Deveaux, spécialiste mondialement reconnu de l’animation photo réaliste, et Quentin Reubrecht, (Arcane, J’ai perdu mon corps).

La série sera produite par Marc du Pontavice et Caterina Gonnelli pour Xilam, et par Franck Calderon et Céline d’Asaro Biondo pour UGC.

Bernard Werber déclare : « Je suis très heureux de voir Les Fourmis prendre enfin vie à l’écran. Cette adaptation par deux maisons aussi créatives que UGC et Xilam apporte à mon univers une ambition unique. J’ai hâte que le public redécouvre cette œuvre sous une nouvelle forme ».

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Le groupe a également lancé TOON BOX, sa plateforme de streaming propriétaire, sécurisée, sans publicité et entièrement pensée pour les enfants. Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, un savoir-faire unique en 3D, et une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché.

Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques telles que Oggy et les cafards, Zig & Sharko et Chicky, mais aussi sur de nouvelles productions propriétaires telles que Les Trois Bricochons pour une audience préscolaire et enfin sur le long métrage avec J’ai Perdu Mon Corps, nommé aux Oscars. De plus, le studio d’animation de Xilam a assuré la production de la nouvelle adaptation des personnages de Tic et Tac, pour Disney+. Le catalogue de Xilam, puissant et en expansion, est constitué de plus de 3 000 épisodes et de plusieurs longs métrages. Xilam emploie plus de 400 personnes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Growth Paris - Éligibilité PEA – PME

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : ALXIL

Pour plus d’information : www.xilam.com

À propos d’UGC

UGC est l’un des principaux acteurs de l’industrie du cinéma en Europe francophone. Le groupe exploite 48 cinémas et 510 salles en France, dont le premier cinéma au monde en termes de fréquentation (UGC Ciné Cité Les Halles à Paris), ainsi que 7 cinémas et 74 salles en Belgique.

Parallèlement, UGC s’impose en tant qu’acteur majeur de la création cinématographique par son activité de production et de distribution de films. Ces dernière années, UGC a notamment produit les films Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron (septième plus gros succès français de tous les temps), Ducobu, dont le sixième opus sortira en 2026, Doux Jésus et C’était mieux demain qui se sont hissés dans le top 10 des comédies 2025. UGC distribue également de grands auteurs : Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain), Jacques Audiard avec De battre mon coeur s’est arrêté (quatre César en 2006), Un Prophète, De Rouille et d’os et Dheepan (Palme d’or 2015), Bruno Podalydès qu’UGC accompagne depuis plus de 20 ans mais aussi Leos Carax avec Annette (récompensé de cinq César) et Florian Zeller, avec notamment The Father (Oscar de la meilleure adaptation et César du meilleur film étranger).

Du côté de la production audiovisuelle, UGC s’est imposé ces huit dernières années comme un des groupes incontournables travaillant avec la quasi-totalité des diffuseurs (TF1, France Télévision, Arte, Canal +, M6, Netflix, Disney+, HBO, Amazon…). Depuis Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi en 2018 (meilleure audience de l’année sur TF1), les productions des filiales d’UGC s’illustrent par leur succès tant public que critique. On peut citer, entre autres, la série phénomène HPI pour TF1 (plus grosse audience depuis la création de la TNT, remake diffusé avec succès sur ABC), et récemment Cette nuit-là pour France 2, Soleil Noir, un des meilleurs lancements de séries françaises sur Netflix, Master Crimes et Flashback pour TF1, Les Disparues de la gare pour Disney, ou Merteuil, première production française labellisée HBO Original, disponible sur HBO MAX

Retrouvez les activités d’UGC : www.groupeugc.com