BEYOND Developments revela una nueva visión para disfrutar de una vida con sentido en las islas de Dubái con SIORA.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, la promotora inmobiliaria audaz especialista en diseño que le está dando forma a los destinos costeros de la próxima generación en los Emiratos Árabes Unidos, presentó hoy SIORA, su primer plan maestro frente al mar en las islas de Dubái y la segunda comunidad a gran escala que desarrolla la empresa en un año. Este lanzamiento destaca el crecimiento pujante de BEYOND y su alineación férrea con la visión urbana de Dubái para el futuro.

Con una superficie que abarca más de 2 millones de pies cuadrados (≈186.000 m2), SIORA fue concebida como un santuario costero inspirado en las filosofías de los jardines japoneses, en particular, la búsqueda del Ikigai, el concepto japonés que se refiere a encontrar un propósito y la plenitud en la vida cotidiana. En este contexto, refleja la filosofía de generar espacios que aporten claridad, equilibrio y sentido, en los que la arquitectura fomente el bienestar y restaure la armonía entre las personas, la naturaleza y el lugar.

Respecto de este lanzamiento, Adil Taqi, director general de BEYOND Developments, señaló: "Desde su creación en 2024, BEYOND ha tenido una trayectoria excepcional con nueve lanzamientos en 2025 que generaron oportunidades para que un público más amplio pueda experimentar una vida más interesante y significativa. Hoy tengo el orgullo de anunciar el lanzamiento de SIORA, el segundo plan maestro de la empresa y una nueva expansión audaz hacia los destinos frente al mar, que comprende más de 2 millones de pies cuadrados (≈186.000 m2), con 2,7 millones de pies cuadrados (≈250.000 m2) de superficie bruta en las hermosas islas de Dubái".

"El objetivo de este plan maestro es definir la próxima generación de la vida urbana costera, en consonancia con el Plan Maestro Urbano 2040 de Dubái, que es muy inspirador y sitúa el bienestar, la accesibilidad peatonal y la naturaleza en el centro de la vida comunitaria. Encarna nuestra visión para el futuro de los entornos de vida frente al mar, en los que la excelencia en el diseño, la belleza natural y la conexión emocional se dan la mano para que las personas disfruten de experiencias equilibradas y puedan conectarse de forma significativa con la naturaleza y la comunidad", agregó Taqi.

Este último año, BEYOND hizo nueve lanzamientos, les dio la bienvenida a diversos residentes e inversores de más de 40 países y ha superado los 10.000 millones de AED en ventas. Esta trayectoria refleja el impulso de la empresa y la confianza del mercado en su metodología en torno al diseño.

Taqi subrayó: "SIORA representa la fase siguiente de la expansión de BEYOND a lo largo de la costa de Dubái. Refleja nuestro compromiso de desarrollar comunidades diseñadas minuciosamente y que aporten un valor duradero, con un significado más profundo para un público global. SIORA establecerá un nuevo referente para la vida frente al mar en las islas de Dubái, un ecosistema costero integral que comprende viviendas, hostelería y experiencias de estilo de vida. "

SIORA fue concebida para ser un distrito costero peatonal, en el que la naturaleza marque el compás de la vida cotidiana. Más del 70 % del plan maestro está dedicado a espacios verdes abiertos, generando así más de 1,5 millones de pies cuadrados (≈140.000 m2) de paisajes que realzan el confort y acercan a las personas a la costa. A lo largo de 6 km de playa ininterrumpida, el mar se convierte en un componente fundamental de la vida comunitaria y el bienestar al aire libre.

Los caminos a la sombra y las terrazas ajardinadas promueven el movimiento sin esfuerzo y la interacción social a lo largo del día. Estos senderos generan microclimas más frescos y enmarcan las vistas relajantes hacia el agua y el horizonte, lo que permite tener un estilo de vida activo, arraigado y humano. Siendo el elemento fundamental en la creación de los espacios, las expresiones culturales y artísticas seleccionadas enriquecen el ámbito público de SIORA, al incorporar instalaciones escultóricas inspiradas en la estética japonesa, para realzar la identidad y transformar cada viaje en una experiencia cultural inspiradora.

La sostenibilidad es un pilar que se integra en el diseño de SIORA a través del viento, el agua y la luz. Inspiradas en la filosofía de los jardines japoneses, estas fuerzas naturales le dan forma a la ventilación, el confort y el equilibrio climático, elevando el nivel de vida en las islas de Dubái a través de un diseño cuidadoso y una visión costera con un propósito definido. Este desarrollo señala el comienzo de la presencia multifásica de BEYOND en las islas de Dubái, que eleva la vida frente al mar impulsada por el diseño y le da forma al futuro de la costa de Dubái.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.