AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de General de Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "a-" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de "aaa.MX" (Excepcional) de General de Seguros, S.A. (Genseg) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Genseg reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reconocen la afiliación e importancia estratégica de Genseg para su compañía matriz, Peña Verde, S.A.B., un grupo líder en las industria de seguros y reaseguros en México, lo que le provee de sinergias y eficiencias operativas, así como el apoyo de reaseguro de su compañía afiliada, Reaseguradora Patria, S.A.

Las perspectivas estables reflejan las expectativas de AM Best de que Genseg mantendrá la estabilidad de su fortaleza de balance, a través de la mejora de sus resultados operativos y al continuo apoyo de su grupo.

Genseg inició operaciones en la Ciudad de México en 1972. La compañía suscribe principalmente seguros de automóviles, accidentes y salud, una combinación de seguros de daños y líneas de vida, y ha participado históricamente en el mercado de seguros agrícolas. Genseg opera en todo México con una red de agentes independientes, corredores y oficinas comerciales.

La fortaleza de balance de Genseg se sustenta en su capitalización ajustada por riesgos, la cual se encuentra en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La capitalización y liquidez de la compañía brindan a Genseg la flexibilidad necesaria para cubrir desviaciones en los siniestros o condiciones volátiles del mercado de valores sin tener que realizar pérdidas en su cartera de inversiones. Adicionalmente, la capitalización de la compañía está respaldada por un programa de reaseguro colocado con entidades altamente calificadas.

El desempeño operativo de Genseg se ha visto limitado por pérdidas en sus resultados de suscripción. Sin embargo, la compañía registró un resultado neto positivo de 159 millones de pesos durante 2024, a través de los ingresos por inversiones y a las mejoras en los resultados técnicos. AM Best continuará monitoreando la evolución del desempeño operativo de Genseg.

Genseg continúa con su proyecto integral de transformación, que incluye la implementación de un nuevo sistema central, herramientas de tarificación y evaluación de riesgos, plataformas digitales y productos para agentes y asegurados, como parte de su estrategia para alcanzar la suficiencia de primas y ampliar su alcance de mercado. La compañía se beneficia de su integración al grupo Peña Verde, S.A.B., obteniendo ventajas operativas a través de sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos (ERM) compartidas.

Acciones positivas de calificación podrían estar impulsadas por una tendencia consistente al alza en los resultados de suscripción y la rentabilidad general, que se comparen favorablemente con el nivel de evaluación de desempeño operativo adecuado. Por el contrario, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el soporte brindado por Peña Verde, S.A.B. se debilitara, en la opinión de AM Best.

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best (Versión Agosto 29, 2024), la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM).

Criterios clave de seguros empleados:

Evaluación del Riesgo País (Versión Junio 6, 2024)

Entendimiento del Coeficiente BCAR Global (Versión Septiembre 18, 2025)

Análisis de Catástrofes en las Calificaciones de AM Best (Versión Febrero 8, 2024)

Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora de Seguros (Versión Septiembre 18, 2025)

Puntuación y Evaluación de la Innovación (Versión Febrero 20, 2025)

Calificaciones en Escala Nacional de Best (Versión Julio 31, 2025)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura, proceso de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, fuentes de información relevantes y la frecuencia de actualización de las calificaciones, por favor consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best.

Fecha de la acción de calificación previa: Noviembre 8, 2024

Fecha de Calificación Inicial: Noviembre 30, 2016

Rango de fechas de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2019 – Junio 30, 2025

Las calificaciones se comunican a las entidades o emisores calificadas antes de su publicación. A menos que se indique lo contrario, las calificaciones no se modificaron con posterioridad a esa comunicación.

Este comunicado de prensa se refiere a la(s) calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best.

Si las calificaciones a que se refiere el presente comunicado de prensa no indican el sufijo específico de un país, se entiende que son otorgadas globalmente y no en escala nacional.

AM Best no valida ni certifica la información relevante proporcionada por el cliente a efecto de otorgar la calificación.

A pesar de que la información obtenida de fuentes materiales se considera confiable, su exactitud no está garantizada. AM Best no audita los registros o estados financieros de las compañías, ni verifica de forma independientemente la exactitud y confiabilidad de la información; y, por lo tanto, AM Best no puede dar fe sobre la precisión de la información provista.

Las calificaciones crediticias de A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones independientes y objetivas, y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece asesoramiento de inversión de ningún tipo, ni la empresa o sus Analistas de Calificaciones ofrecen ninguna forma de estructuración o asesoramiento financiero. Las opiniones de crédito de AM Best no son recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de inversión. Consultar el aviso completo para conocer más información.

AM Best recibe compensación por los servicios de calificación interactivos prestados a las organizaciones que califica. AM Best puede también recibir compensación de entidades calificadas por servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AM Best. Asimismo no ofrece servicios de consultoría o asesoramiento. AM Best mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas entre sí para preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado, ciertas unidades comerciales de AM Best pueden tener información que no está disponible para otras unidades comerciales de AM Best. AM Best ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información confidencial (no pública) recibida en relación con cada proceso analítico.

Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AM Best, incluido el manejo de información confidencial (no pública), la independencia, y evitar conflictos de intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AM Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.