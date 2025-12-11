Xsight Labs X2 Switch habilitará los satélites Starlink de próxima generación y ofrecerá conectividad Gigabit

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, innovador en silicio de conectividad de alto rendimiento, ha anunciado hoy que Starlink, la constelación de satélites de banda ancha en órbita baja más avanzada del mundo, utilizará el switch Ethernet programable Xsight X2 como núcleo de red de alta velocidad para sus satélites Starlink V3 de próxima generación.

