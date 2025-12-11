Xsight Labs X2 Switch habilitará los satélites Starlink de próxima generación y ofrecerá conectividad Gigabit
Xsight Labs X2 Switch habilitará los satélites Starlink de próxima generación y ofrecerá conectividad Gigabit
El chip de alto ancho de banda y consumo ultrabajo se utilizará en los satélites Starlink V3 y en futuros sistemas de comunicación de próxima generación.
Aspectos destacados de la noticia:
- El switch X2 de Xsight habilita los satélites Starlink V3
- Ofrece el rendimiento necesario para el procesamiento rápido de datos, telemetría estable y capacidad de respuesta operativa en tiempo real para Starlink
- La arquitectura flexible y programable del X2 se adapta sin problemas a diversas cargas de trabajo tanto en órbita como en redes terrestres
SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, innovador en silicio de conectividad de alto rendimiento, ha anunciado hoy que Starlink, la constelación de satélites de banda ancha en órbita baja más avanzada del mundo, utilizará el switch Ethernet programable Xsight X2 como núcleo de red de alta velocidad para sus satélites Starlink V3 de próxima generación.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contacto con Xsight Labs:
sales@xsightlabs.com