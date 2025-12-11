Eraneos und Hitachi Digital Services gehen Partnerschaft ein, um ITxOT-Transformation für Industrieunternehmen in großem Maßstab zu ermöglichen

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Hitachi Digital Services, ein globaler Systemintegrator für missionskritische Plattformen, und Eraneos, ein führendes Beratungsunternehmen für Strategie, Transformation und Technologie, haben heute eine strategische Partnerschaft zum Aufbau integrierter, durchgängiger ITxOT-Transformationskapazitäten bekannt gegeben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die fundierten strategischen, regulatorischen und branchenspezifischen Fachkenntnisse von Eraneos mit der umfassenden Expertise von Hitachi im Bereich der ITxOT-Systemintegration kombiniert, um ganzheitliche KI-Dienstleistungen von der Konzeption von Lösungen für Führungskräfte bis hin zur Transformation der Fertigung anzubieten – unterstützt durch lokale Präzision. Mittelständische Unternehmen in der EMEA-Region, insbesondere Unternehmen mit kapitalintensiven Betriebsmodellen, können so schneller und vertrauensvoll dank der zuverlässigen Geschäftsergebnisse der Systeme von den Vorteilen der KI profitieren.

Im Jahr 2024 haben 41,17 % der großen Unternehmen KI-Technologien eingesetzt, gegenüber nur 20,97 % der mittelständischen Unternehmen – allein in der EU. Die Nutzung von KI-Technologien in mittelständischen Unternehmen wird mutmaßlich durch hohe Kosten, mangelnde technische Kompetenzen und Schwierigkeiten beim Übergang aus der Pilotphase behindert. Im Zuge des beschleunigten KI-getriebenen Wandels sehen sich viele Unternehmen mit fragmentierten Transformationsbemühungen konfrontiert und scheitern daran, ihre Visionen in die Umsetzung zu übertragen und aus Erkenntnissen sinnvolle Maßnahmen abzuleiten.

Das gemeinsame Angebot von Eraneos und Hitachi Digital Services überbrückt diese Lücke und versetzt Kunden in die Lage, agil zu sein, operative Risiken zu reduzieren und in jeder Phase messbare Ergebnisse zu erzielen. So wird eine echte KI-Transformation – sei es in Form von fortschrittlicher Automatisierung, intelligenter Fertigung, digitaler Nachhaltigkeit oder dem Einsatz von agentsbasierter KI – für ein breiteres Spektrum von Unternehmen möglich.

„Die Konvergenz von KI und ITxOT ist keine Zukunftsvision mehr, vielmehr ist sie unverzichtbar für Unternehmen“, so Santhosh Sreemushta, President von Hitachi Digital Services. „In Zusammenarbeit mit Eraneos ermöglichen wir es unseren Kunden, von der Experimentierphase zur Umsetzung überzugehen und verantwortungsbewusst zu modernisieren, messbaren Mehrwert zu generieren sowie intelligente, resiliente Systeme für die Zukunft aufzubauen. Durch diese Partnerschaft wird das Beste im Bereich Strategie und Technik vereint, um Unternehmen zu helfen, KI vertrauensvoll und in großem Maßstab zu operationalisieren.“

Durch diese Partnerschaft profitieren Kunden von:

Einheitlicher Bereitstellung, zentraler Verantwortlichkeit

Ein nahtloser, bewährter Ansatz, der Strategie, Umsetzung und Change Leadership vereint. All das wird auf einer einzigen kollaborativen Plattform gebündelt, um eine vereinfachte und schnellere Wertschöpfung zu ermöglichen.

End-to-End-Datenaktivierung

Umfassende Lösungen von Edge bis Cloud erschließen die ITxOT-Konvergenz mit KI-gesteuerter Sichtbarkeit, Automatisierung und Optimierung über alle Organisationsebenen hinweg.

Zukunftsfähigen Plattformen

Sie sind auf die heutigen Anforderungen ausgerichtet und antizipieren dabei die sich wandelnden regulatorischen und marktwirtschaftlichen Dynamiken sowie die Skalierungsanforderungen für den Übergang von produktorientierten zu lösungsorientierten Dienstleistungen.

„Diese Partnerschaft stärkt die Position von Eraneos als integriertes Beratungsunternehmen, das die gesamte Bandbreite der Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung abdeckt“, so Boris Ricken , Partner, Eraneos . „Indem wir unsere strategische, regulatorische und branchenspezifische Expertise mit den umfassenden ITxOT-Integrations- und Engineering-Kompetenzen von Hitachi Digital Services kombinieren, können wir unseren Kunden globale Reichweite mit lokaler Präzision bieten – und das alles über einen einzigen, zuverlässigen Partner.“

Hitachi Digital Services profitiert von einer einzigartigen Perspektive, die alle Aspekte der nachhaltigen Entwicklung von KI-Systemen für eine Vielzahl von Branchen wie Energie, Fertigung, Mobilität, Öl und Gas und andere umfasst. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Hitachi Digital Services, die Experimentierphase mit KI zu überspringen und direkt mit der Operationalisierung von Vorteilen durch KI in der gesamten IT-Umgebung eines Unternehmens zu starten. Die Kombination dieser IT/OT-Expertise mit den ganzheitlichen Beratungsleistungen von Eraneos versetzt Hitachi Digital Services in die Lage, seine differenzierten Angebote einem breiteren globalen Publikum mit regionalen Ressourcen für einen schnelleren, individuelleren technischen Support anzubieten.

Über Eraneos

Eraneos ist eine internationale Beratungsgruppe für Strategie, Transformation und Technologie, deren Ziel es ist, Unternehmen für den Erfolg im sich ständig wandelnden digitalen Zeitalter zu rüsten. Indem wir hochkarätige Experten aus Wirtschaft und Technik unter einem Dach vereinen, können wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Messlatte für erfolgreiche Transformationen kontinuierlich höher zu legen, von der Strategie bis zur Umsetzung. Sei es beim Aufbau zukunftsfähiger Organisationen, bei der Erschließung des Potenzials von Daten und KI oder bei der Sicherung von Unternehmen mit modernster Cybersicherheit: Wir erreichen unsere Ziele mit pragmatischen Lösungen. Unser aus rund 1.200 engagierten Experten bestehendes Team ist in Büros in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Dänemark, Schweden, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Singapur und den USA tätig und verbindet nahtlos globale Perspektiven mit starken lokalen Verbindungen.

www.eraneos.com

Über Hitachi Digital Services

Hitachi Digital Services, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd., ist ein globaler Systemintegrator, der missionskritische Plattformen mit Mensch und Technologie unterstützt. Wir helfen Unternehmen dabei, physische sowie digitale Systeme zu entwickeln, zu integrieren und zu betreiben, mit maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Cloud, Daten, IoT sowie ERP-Modernisierung, gestützt durch fortschrittliche KI. Durch die Kombination von Information Technology und Operational Technology (ITxOT) steigern wir Effizienz, Innovation sowie Wachstum in verschiedenen Branchen. Mit über 110 Jahren Erfahrung in Ingenieurwesen und Technologiekompetenz der Hitachi-Gruppe treibt Hitachi Digital Services intelligentere Plattformen für eine sichere und nachhaltige Zukunft voran. Weitere Informationen zu Hitachi Digital Services finden Sie auf der Website des Unternehmens www.hitachids.com.

