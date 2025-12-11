SLB签署合作协议，加速全新数字解决方案落地

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技企业SLB (NYSE: SLB)与Shell签署一项战略合作协议，共同开发数字和AI解决方案，为公司乃至整个行业的上游业务带来可衡量的业绩和效率提升。

此次合作旨在研发基于智能体AI技术的解决方案，以提升并扩大技术专家和决策者的能力。合作双方计划依托SLB的Lumi™数据和AI平台，在安全的数字环境中开发并部署一套开放式数据和AI基础设施，将地下勘探、钻井建设和生产环节的相关数据与工作流进行整合。

SLB数字业务总裁Rakesh Jaggi表示：“数字技术和AI正在重塑能源行业。与Shell这类行业领军企业携手，使我们能够加快先进数字和智能体AI解决方案的研发进程。这些解决方案借助自动化和自主化技术改变行业运作模式，为上游业务创造价值，涵盖从规划到运营的全流程。”

此次合作是两家企业长期合作关系的延续。今年早些时候，SLB宣布与Shell达成技术合作，在后者的全球资产中部署Petrel™地下勘探软件，以此实现基础设施和工作流的标准化，加速可扩展数字解决方案的落地，助力提升成本运营效率。该技术合作还将为Shell的数字战略和技术路线图提供参考，促进双方经验互鉴，为Shell更广泛的数字化转型提供支持，同时推动具备商业可行性且可在全行业广泛应用的数字解决方案研发进程。

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

