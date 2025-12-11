Andersen Consulting renforce son offre avec LBC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités grâce à un accord de collaboration avec LBC, un cabinet international basé au Portugal et reconnu pour son approche intégrée de l'optimisation des processus métier, de la transformation numérique et du développement du capital humain, alliant créativité et éthique humaine à l'IA pour accélérer la création de valeur.

Fondé en 2001, LBC accompagne les organisations internationales, les entités gouvernementales et les entreprises de divers secteurs, notamment la finance, l'énergie, les technologies, les médias et les télécommunications (TMT), les transports et le secteur public. Présent en Afrique, en Amérique et en Europe, LBC propose des services de conseil en management, transformation numérique, renforcement des capacités et intégration de l'intelligence artificielle. Reconnu pour sa culture de transformation innovante orientée vers la performance durable, le cabinet permet à ses clients d'appréhender les changements complexes et obtenir un impact mesurable. Ses récents investissements dans l'IA d'entreprise renforcent ses compétences en matière d'expérience utilisateur (UX/UI), d'automatisation, d'analyse de données et de solutions Web.

« Chez LBC, notre mission repose sur la co-création d'un impact significatif et durable », a déclaré Carlos Valleré de Oliveira, fondateur et CEO de LBC. « Nous aidons nos clients à définir leur avenir et à diriger avec clarté et conviction. Notre collaboration avec Andersen Consulting renforce notre capacité à agir de la sorte à l'échelle mondiale et sectorielle, en offrant davantage de pertinence, de ressources et de l'ampleur du travail qui suscite en nous un profond engagement. Ensemble, nous pouvons créer une valeur durable qui perdure bien au-delà de toute mission ponctuelle. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a ajouté : « La transformation ne se résume pas à délivrer une feuille de route ; elle exige un état d'esprit axé sur l'agilité, la responsabilité et une mise en œuvre rigoureuse. Ce qui distingue LBC, c'est sa capacité à conjuguer vision stratégique, transformation numérique et développement des talents, grâce à l'intelligence artificielle, favorisant un véritable changement de comportement et une performance durable. Son approche visionnaire complète nos compétences et renforce la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients qui appréhendent un contexte complexe et construisent leur avenir. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services en matière de stratégie d'entreprise, de transactions commerciales, de technologie, de transformation numérique alimentée par l'IA ainsi que de solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle services multidimensionnels d'Andersen Global, Andersen Consulting fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 professionnels avec une présence dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

