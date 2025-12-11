-

Andersen Consulting通过LBC深化服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与总部位于葡萄牙的国际化企业LBC签署合作协议，进一步增强自身实力。LBC以整合式方法著称，致力于业务优化、数字化转型及人力资本发展，将创造力与人文伦理融入人工智能，从而加速价值创造。

LBC成立于2001年，为包括金融、能源、科技、媒体和电信、交通运输、公共部门在内的多个行业的国际组织、政府机构和企业提供支持。LBC的客户遍布非洲、美洲和欧洲，提供管理咨询、数字化转型、能力建设和人工智能赋能服务。该公司以注重持续绩效的创新转型文化而著称，帮助客户应对复杂变革并取得可量化的成果。近期在企业人工智能领域的投资进一步提升了其在用户体验/用户界面（UX/UI）、自动化、分析和网络解决方案方面的能力。

LBC创始人兼首席执行官Carlos Valleré de Oliveira表示：“在LBC，我们的使命在于共同创造有意义且持久的影响。我们帮助客户明确未来，并以清晰的思路和坚定的信念引领未来。与Andersen Consulting的合作增强了我们跨越地域和行业的服务能力，为我们倾注心血的工作带来更高的相关性、更丰富的资源和更广泛的影响力。我们携手共进，将能够创造超越任何单次合作的经久不衰的可持续价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“转型不仅仅是制定路线图；它需要一种植根于敏捷性、责任感和持续执行的思维模式。LBC的独特之处在于，他们能够将战略洞察与数字化转型和人才发展相结合，并借助人工智能赋能，从而推动真正的行为改变和长期绩效提升。他们的前瞻性方法与我们的能力相辅相成，提升了我们为客户在应对复杂局面和构建未来愿景时所创造的价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

