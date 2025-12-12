-

BEYOND Developments 於杜拜群島揭示 SIORA 項目，展現全新「有意義生活」願景

佔地 200 萬平方呎的總體規劃，靈感源自日本庭園理念，圍繞平衡、澄明及寧靜的海岸生活節奏而設計

BEYOND Developments 創辦人兼執行主席 Mahdi Amjad 介紹 SIORA (影片：AETOSWire)

杜拜，阿拉伯聯合酋長國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BEYOND Developments 是一家前瞻性設計主導型地產開發商，致力於塑造阿聯酋的新世代濱水目的地。該公司今日正式發佈 SIORA，這是其於 Dubai Islands 的首個海濱總體規劃項目，亦是該公司一年內推出的第二個大型社區。是次發佈突顯了 BEYOND 的加速增長，以及與杜拜未來城市願景的高度契合

SIORA 佔地逾 200 萬平方呎構思源於日本庭園哲學，包括 Ikigai——即在日常生活中尋找目的與成就感的概念。項目旨在透過建築與空間設計，帶來清晰、平衡與意義感，並促進身心健康，使人與自然及環境之間重新回復和諧。

於發佈會上，BEYOND Developments 行政總裁 Adil Taqi 表示：「自 2024 年成立以來，BEYOND 發展迅速，於 2025 年推出九個項目，讓更廣泛的群體有機會體驗更豐富、更具意義的生活。今天，我非常高興宣布 SIORA 的推出——這是公司第二個集群總體規劃，也是我們大膽拓展濱海目的地的新里程。項目佔地逾 200 萬平方呎，總樓面面積 （GFA）達 270 萬平方呎，坐落於風景優美的 Dubai Islands。」

此總體規劃旨在定義新一代城市濱海生活方式，並與杜拜具啟發性的《2040年城市總體規劃》一致。該藍圖將身心健康、步行便利及自然環境置於社區生活的核心。它完整呈現我們對未來濱水居住環境的願景：將卓越設計、自然美學與情感連結融為一體，讓人們能夠體驗平衡的生活，並與自然及社群建立有意義的連繫。」Taqi 補充說

過去一年內，BEYOND 已推出九個項目，迎來來自 40 多個國家的住戶及投資者，銷售額突破 100 億迪拉姆，充分展現市場對其設計主導理念的信任。

Taqi 強調：SIORA 代表了 BEYOND 在杜拜海岸線擴展的下一階段，體現我們致力為全球受眾創建精心設計、具持久價值及深層意義的社區。SIORA 將為 Dubai Islands 的濱水生活樹立新標準打造涵蓋住宅、酒店及生活體驗的完整濱海生態

SIORA 規劃為行人優先的海岸區域，自然塑造日常生活的節奏。總體規劃超過 70% 的面積專用於開放綠色空間，創造超過 150 萬平方呎的景觀區域，提升舒適度並讓生活更貼近海岸。沿著6 公里延綿不絕的海岸線，海洋將成為社區生活與戶外健康的重要部分。

林蔭小徑與景觀平台全天候鼓勵輕鬆漫步與社交互動。這些路徑營造出更涼爽的微氣候，並構築出面向水域與地平線的寧靜景觀，實現既活躍又踏實、以人為本的生活方式。作為場所營造的標誌性層面，SIORA 的公共空間會加入源自日本美學的雕塑裝置與文化藝術元素，使每段行程都成為啟發靈感的文化體驗。

可持續性透過風、水和光融入 SIORA 的設計之中。受日本庭園哲學啟發，這些自然力量塑造了通風、舒適度和氣候平衡。透過深思熟慮的設計及目標驅動的海岸願景，提升 Dubai Islands 的生活質素。這標誌着 BEYOND 在杜拜多階段布局的開端，進一步推動設計引領的濱海生活模式，塑造杜拜濱海線的未來。

*資料來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Lina Saeed
初級客戶經理
電話：+ 971585751699
lina@gambit.ae

Industry:

BEYOND Developments

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Lina Saeed
初級客戶經理
電話：+ 971585751699
lina@gambit.ae

More News From BEYOND Developments

BEYOND Developments中東首座海岸森林特區盛大啟幕，區域地標級高層豪邸「Talea」傲然登場

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BEYOND Developments始終以遠見承諾，持續實現未來社區的美好藍圖。該公司日前宣布推出中東首座海岸森林特區 (Forest District by the Sea)，以及區域地標級高層豪邸「Talea」以卓越建築實現心中嚮往。 坐落於杜拜海洋城 (Dubai Maritime City) 以前瞻思維打造的生活圈，更以自然、健康及永續發展為核心理念，宛如杜拜海岸線上的一顆明珠。秉持自然優先的遠見理念，BEYOND Developments推動杜拜成為全球永續、韌性城市的典範，完美契合《杜拜2024總體規劃》(Dubai 2040 Master Plan)、《淨零2050》(Net Zero 2050) 以及《D33議程》(D33 Agenda) 的宏大願景。 BEYOND Developments執行長Adil Taqi表示，推出這項開發案不僅為一系列尊榮住宅計畫揭開序幕：「此開發案彰顯遠見，以縝密設計回應氣候挑戰，更能提升城市生活品質。如同每一位城市居民，我深知健康與人際互動空間的迫切需求。...

BEYOND發布PASSO——朱美拉棕櫚島上的雕塑風格地標

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於打造海濱生活方式目的地的前衛房地產品牌BEYOND Developments現推出PASSO——位於朱美拉棕櫚島著名西新月區的雕塑式海濱建案。 作為BEYOND在杜拜海洋城（Dubai Maritime City）總體規劃之外的首個旗艦級建案，PASSO是公司策略發展的重要里程碑，標誌著公司開始向全球最具標誌性和吸引力的目的地之一邁進。 該建案發表會在朱美拉棕櫚島盛大開幕，其中包括杜拜首場「空中螢幕」秀，這場長達13分鐘的表演動用了4,000多架無人機，將沉浸式視覺效果與現場舞台表演完美融合。 PASSO由兩座雕塑式塔樓Avita和Bella組成，共有布局各異的625套精緻住宅。從一房的靜謐之所、兩房至四房以上的生活方式住宅，到寬敞的五房頂層公寓以及六棟極致尊貴的海濱豪宅，每套住宅都旨在營造舒適、親密和鬆弛優雅的氛圍。 PASSO建案計劃於2029年第三季竣工，彰顯了BEYOND對打造能夠促進身心健康、豐富日常生活的以人為本空間的堅持，並將帶來絕佳的投資機會。 「PASSO不僅僅是一個新址，更是我們打...

繼Sensia創下完售佳績後，BEYOND Developments乘勝追擊，在杜拜海洋城推出全新力作「The Mural」

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在杜拜奢華房地產市場中迅速崛起的BEYOND Developments宣布推出新建案「The Mural」，這是該公司在其規劃總面積達800萬平方英尺的「杜拜海洋城」(Dubai Maritime City) 中推出的第四項旗艦級建案。The Mural實現設計與品味的極致平衡，將建築藝術融入高尚水岸生活，打造資本增值新指標，實現投資者對尊榮生活的理想藍圖。 BEYOND的第三項建案「Sensia」取得空前成功，在推出後兩天內便銷售一空，The Mural為該公司締造建築及藝術融合的全新高峰。此建案無疑已成為杜拜海洋城矚目的新地標，重構自然與都市設計的關係，為住戶提供寧謐的水岸環境，同時為杜拜成長迅速的房地產業帶來強勁推力。 BEYOND Developments執行長Adil Taqi表示：「杜拜連續四年蟬聯外商直接投資（FDI）首選，證明投資人信心堅定不移。我們以實際行動兌現市場期待，精準布局關鍵地段，推動成長並創造價值。在多元國際投資者的支持下，我們的建案成績斐然，呈現與本國同步的強勁動能。」 BE...
Back to Newsroom