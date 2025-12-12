BEYOND Developments 於杜拜群島揭示 SIORA 項目，展現全新「有意義生活」願景

杜拜，阿拉伯聯合酋長國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BEYOND Developments 是一家前瞻性設計主導型地產開發商，致力於塑造阿聯酋的新世代濱水目的地。該公司今日正式發佈 SIORA，這是其於 Dubai Islands 的首個海濱總體規劃項目，亦是該公司一年內推出的第二個大型社區。是次發佈突顯了 BEYOND 的加速增長，以及與杜拜未來城市願景的高度契合 。

SIORA 佔地逾 200 萬平方呎，構思源於日本庭園哲學，包括 Ikigai——即在日常生活中尋找目的與成就感的概念。項目旨在透過建築與空間設計，帶來清晰、平衡與意義感，並促進身心健康，使人與自然及環境之間重新回復和諧。

於發佈會上，BEYOND Developments 行政總裁 Adil Taqi 表示：「自 2024 年成立以來，BEYOND 發展迅速，於 2025 年推出九個項目，讓更廣泛的群體有機會體驗更豐富、更具意義的生活。今天，我非常高興宣布 SIORA 的推出——這是公司第二個集群總體規劃，也是我們大膽拓展濱海目的地的新里程。項目佔地逾 200 萬平方呎，總樓面面積 （GFA）達 270 萬平方呎，坐落於風景優美的 Dubai Islands。」

「此總體規劃旨在定義新一代城市濱海生活方式，並與杜拜具啟發性的《2040年城市總體規劃》一致。該藍圖將身心健康、步行便利及自然環境置於社區生活的核心。它完整呈現我們對未來濱水居住環境的願景：將卓越設計、自然美學與情感連結融為一體，讓人們能夠體驗平衡的生活，並與自然及社群建立有意義的連繫。」Taqi 補充說 。

過去一年內，BEYOND 已推出九個項目，迎來來自 40 多個國家的住戶及投資者，銷售額突破 100 億迪拉姆，充分展現市場對其設計主導理念的信任。

Taqi 強調：「SIORA 代表了 BEYOND 在杜拜海岸線擴展的下一階段，體現我們致力為全球受眾創建精心設計、具持久價值及深層意義的社區。SIORA 將為 Dubai Islands 的濱水生活樹立新標準，打造涵蓋住宅、酒店及生活體驗的完整濱海生態 。」

SIORA 規劃為行人優先的海岸區域，自然塑造日常生活的節奏。總體規劃超過 70% 的面積專用於開放綠色空間，創造超過 150 萬平方呎的景觀區域，提升舒適度並讓生活更貼近海岸。沿著6 公里延綿不絕的海岸線，海洋將成為社區生活與戶外健康的重要部分。

林蔭小徑與景觀平台全天候鼓勵輕鬆漫步與社交互動。這些路徑營造出更涼爽的微氣候，並構築出面向水域與地平線的寧靜景觀，實現既活躍又踏實、以人為本的生活方式。作為場所營造的標誌性層面，SIORA 的公共空間會加入源自日本美學的雕塑裝置與文化藝術元素，使每段行程都成為啟發靈感的文化體驗。

可持續性透過風、水和光融入 SIORA 的設計之中。受日本庭園哲學啟發，這些自然力量塑造了通風、舒適度和氣候平衡。透過深思熟慮的設計及目標驅動的海岸願景，提升 Dubai Islands 的生活質素。這標誌着 BEYOND 在杜拜多階段布局的開端，進一步推動設計引領的濱海生活模式，塑造杜拜濱海線的未來。

*資料來源：AETOSWire

