BEYOND Developments、「SIORA」でドバイ諸島における有意義な暮らしの新たなビジョンを発表

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- UAEの次世代ウォーターフロントを形作る大胆でデザイン主導の不動産開発業者であるBEYOND Developmentsは、ドバイ諸島初のビーチフロントマスタープランであり、同社にとって1年以内で2番目の大規模コミュニティとなるSIORAを発表しました。この立ち上げは、BEYONDの加速的な成長とドバイの将来の都市ビジョンとの強い整合性を強調するものとなっています。

200万平方フィートを超える広さ を誇るSIORAは、日本庭園の哲学、特に「生きがい」の追求に着想を得た、海辺の聖域として構想されており、つまり、建築がウェルビーイングを育み、人、自然、そして場所の間の調和を取り戻す、明快かつバランスのとれた、そして意義ある空間を創造するという哲学を反映しています。

BEYOND DevelopmentsのCEO、アディル・タキは、今回のプロジェクト立ち上げについて、「2024年の設立以降、BEYONDは2025年には9つのプロジェクトを立ち上げ、より幅広い層の人々に豊かで意義深い人生を体験する機会を提供することを目標に活動してきました。 美しいドバイ諸島に200万平方フィート（延床面積270万平方フィート）を超える敷地面積を誇る、当社で2番目のクラスター マスタープランで、ビーチフロントへのこの大胆な新規進出となるSIORAの立ち上げを発表できることを大変嬉しく思います」

タキはまた、「このマスタープランは、ウェルビーイング、ウォーカビリティ、自然をコミュニティ生活の中心に据えるドバイの刺激的な2040年都市マスタープランに沿って、次世代の都市沿岸生活を定義することを目指しています。これは、優れたデザイン、自然の美しさ、そして人々の感情的つながりが融合し、人々がバランスの取れた体験をし、自然やコミュニティと目的を持ってつながることができる、将来のウォーターフロントの生活環境に対する私たちのビジョンを体現しています」と付け加えています。

過去1年間で、BEYONDは9つのプロジェクトを立ち上げ、40を超える国々からの住民や投資家を迎え入れ、その売上高は100億AEDを超えました。これは同社の勢いと、デザイン主導のアプローチに対する市場の信頼を反映しています。

タキはさらに、「SIORAはドバイの海岸線全体にわたるBEYONDの拡大戦略の次の段階を示すものです。これは、世界中の人々にとって永続的な価値と深い意味を持つ、思慮深く設計されたコミュニティを創造するという当社のコミットメントを反映しています。SIORAは、ドバイ諸島のウォーターフロントにおける生活、 住宅、ホスピタリティ、ライフスタイル体験の完全な沿岸エコシステムに関する新たなベンチマークを示しています。

SIORAは、自然が日々の生活のリズムを形作る、歩行者優先の沿岸地区として計画されています。マスタープランの70%以上が緑地に充てられ、150万平方フィートを超える緑地が創出され、快適性を高めることで、人々を海岸線の近くに迎入れます。6kmにわたる連続した海岸線によって、海はコミュニティの生活とアウトドアライフに不可欠な要素となります。

日陰のある通路と美しく整備されたテラスは、一日を通して快適な移動と交流を促します。これらの通路は涼しい微気候となり、水辺と地平線への穏やかな眺めを演出し、活動的で地に足のついた人間味あふれるライフスタイルを実現します。ロケーションづくりの決定的なレイヤーとしては、厳選された文化芸術表現がSIORAの公共空間を豊かに彩り、日本の美学に影響を受けた彫刻作品を配置することで、アイデンティティを高め、あらゆる移動を刺激的な文化体験へと変貌させます。

SIORAのデザインには、風、水、光を通してサステナビリティが深く根付いています。日本庭園の哲学に着想を得たこれらの自然の力は、風通し、快適性、そして気候のバランスを形作り、思慮深いデザインと目的志向の沿岸におけるビジョンを通して、ドバイ諸島での暮らしを向上させます。これは、BEYONDがドバイ諸島で展開する多段階的な事業の初期段階であり、デザイン主導のウォーターフロントライフを推進し、ドバイの海岸線の未来を形作ります。

*配信元：AETOSWire

