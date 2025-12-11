AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "a-" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de "aaa.MX" (Excepcional) de General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. (Gsalud) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es negativa.

Las calificaciones de Gsalud reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reconocen la afiliación e importancia estratégica de Gsalud para su compañía matriz, Peña Verde, S.A.B., grupo líder en las industria de seguros y reaseguros en México, lo que le provee de sinergias y eficiencias operativas.

Las perspectivas negativas reflejan la tendencia negativa en el desempeño operativo de la compañía, parcialmente contrarrestada por el apoyo recibido de su grupo.

Gsalud es una subsidiaria que pertenece completamente a General de Seguros, S.A. (Genseg) enfocada únicamente en seguros de salud. La compañía ofrece productos principalmente en los segmentos de salud individual y colectiva, así como para gastos médicos mayores. Gsalud utiliza los mismos canales de distribución que Genseg, que incluyen agentes, corredores y oficinas comerciales. El nivel de evaluación limitado del perfil de negocio de la compañía reconoce la concentración en una sola línea de negocio en el altamente competitivo mercado mexicano de seguros de salud.

La fortaleza del balance de Gsalud se sustenta en su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La capitalización ajustada por riesgos y la base de capital de Gsalud se han fortalecido mediante aportaciones de capital y la administración de la exposición al riesgo. AM Best espera que la capitalización ajustada por riesgos se mantenga estable.

Históricamente, las sólidas prácticas de suscripción de la compañía han dado como resultado un desempeño técnico positivo, sin dependencia de los ingresos por inversiones para lograr resultados netos positivos. Sin embargo, desde 2021, los índices combinados se han mantenido por encima del 100%, influenciados por altos índices de siniestralidad, lo que ha generado resultados netos negativos. En 2024, Gsalud comenzó a implementar una estrategia enfocada en recuperar la rentabilidad mediante el fortalecimiento de la suscripción, la contención de siniestros y la optimización de las operaciones comerciales, lo que generó mejores resultados técnicos en comparación con el año anterior. Sin embargo, los resultados netos de la compañía se mantuvieron negativos. AM Best continuará monitoreando la evolución del desempeño operativo de la compañía.

Gsalud continúa con su proyecto de transformación integral, que incluye la implementación de un nuevo sistema central, herramientas de tarificación y evaluación de riesgos, plataformas digitales y productos para agentes y asegurados, como parte de su estrategia para fortalecer sus prácticas de suscripción y ampliar su alcance de mercado. La compañía se beneficia de su integración en el grupo Peña Verde, S.A.B., obteniendo una ventaja operativa a través de sistemas, procedimientos y prácticas de ERM compartidas.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la tendencia negativa en el desempeño operativo no se revierte mediante los esfuerzos de Gsalud por mejorar la suscripción, o por cualquier deterioro en la capitalización ajustada por riesgo, ya sea por una mayor exposición a riesgos o por una reducción de su base de capital. No se prevén acciones de calificación positivas en el mediano plazo; sin embargo, la evaluación de la fortaleza de balance podría beneficiarse de una revisión del apetito por el riesgo y el crecimiento de la base de capital. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si, en la opinión de AM Best, el apoyo que Gsalud recibe de su grupo disminuyera significativamente.

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best (Versión Agosto 29, 2024), la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM).

Criterios clave de seguros empleados:

Evaluación del Riesgo País (Versión Junio 6, 2024)

Entendimiento del Coeficiente BCAR Global (Versión Septiembre 18, 2025)

Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora de Seguros (Versión Septiembre 18, 2025)

Puntuación y Evaluación de la Innovación (Versión Febrero 20, 2025)

Calificaciones en Escala Nacional de Best (Versión Julio 31, 2025)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura, proceso de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, fuentes de información relevantes y la frecuencia de actualización de las calificaciones, por favor consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best.

Fecha de la acción de calificación previa: Noviembre 8, 2024

Fecha de Calificación Inicial: Noviembre 30, 2016

Rango de fechas de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2019 – Junio 30, 2025

