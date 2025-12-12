Andersen Consulting pogłębia ofertę wraz z nawiązaniem współpracy z firmą LBC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności, zawierając umowę o współpracy z portugalską firmą LBC o międzynarodowym zasięgu, znaną ze zintegrowanego podejścia do optymalizacji działalności, cyfrowej transformacji i rozwoju kapitału ludzkiego, łącząc kreatywność i ludzką etykę z AI w celu szybszego osiągania korzyści.

Założona w 2001 r. firma LBC wspiera organizacje międzynarodowe, podmioty administracji państwowej oraz przedsiębiorstwa z różnych sektorów, w tym finansów, energii, technologii, mediów i komunikacji, transportu, a także sektora publicznego. LBC, która obsługuje klientów z Afryki, obu Ameryk i Europy, świadczy usługi konsultacyjne w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie cyfrowej transformacji, budowania zdolności i wdrażania AI. Firma słynie z kultury sprzyjającej innowacyjnym przemianom z naciskiem na trwałe wyniki, a jej usługi pomagają klientom stawić czoła złożonym zmianom, zapewniając wymierne korzyści. Niedawne inwestycje dokonane w firmową AI pozwoliły jej wzmocnić potencjał w zakresie UX/UI, automatyzacji, analizy i rozwiązań internetowych.

– U podstaw LBC leży dążenie do wspólnego wypracowywania znaczącego i trwałego wpływu – powiedział Carlos Valleré de Oliveira, założyciel i dyrektor generalny LBC. – Pomagamy klientom ukształtować przyszłość i wieść prym z przekonaniem i bez żadnych wątpliwości. Współpraca z Andersen Consulting pozwala nam wzmocnić zdolności w tym zakresie w szerszym wymiarze geograficznym i w wielu różnych branżach, zapewniając cenny wkład, zasoby i zasięg, dzięki którym możemy wykonywać naszą misję jeszcze lepiej. Razem możemy osiągać trwałe korzyści wykraczające poza jednorazową usługę.

– Transformacja to nie tylko plan działania; wymaga nastawienia zakorzenionego w sprawnym działaniu, odpowiedzialności i trwałej realizacji. LBC wyróżnia się ze względu na zdolność łączenia strategicznych spostrzeżeń z cyfrową transformacją i rozwojem talentów, wykorzystując AI w sposób napędzający prawdziwe zmiany postaw i pozwalający osiągać wyniki w perspektywie długoterminowej. Przyszłościowe podejście firmy uzupełnia nasze zdolności i zwiększa korzyści, jakie możemy zaoferować klientom zmagającym się z zawiłościami i przygotowującymi się na przyszłość – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.