SIORA : BEYOND Developments réinvente la vie en front de mer sur Dubai Islands

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, le promoteur immobilier audacieux et axé sur le design qui façonne les destinations côtière nouvelle génération aux Émirats arabes unis, a dévoilé aujourd’hui SIORA, son premier masterplan en front de mer sur Dubai Islands et le deuxième projet communautaire d’envergure de l’entreprise en moins d’un an. Ce lancement souligne la croissance accélérée de BEYOND ainsi que sa forte convergence avec la vision urbaine future de Dubaï.

S’étendant sur plus de 186 000 mètres carrés, SIORA est conçu comme un sanctuaire côtier inspiré des philosophies des jardins japonais, notamment la quête de l’Ikigai, le concept japonais qui consiste à trouver un sens et un épanouissement dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, il reflète une philosophie visant à créer des espaces qui apportent clarté, équilibre et profondeur de sens, où l’architecture favorise le bien-être et rétablit l’harmonie entre les personnes, la nature et le lieu.

Commentant le lancement, Adil Taqi, PDG de BEYOND Developments, a déclaré : « Depuis sa création en 2024, BEYOND a réalisé un parcours exceptionnel. En 2025, nous avons concrétisé neuf lancements majeurs, offrant à un public toujours plus large l’opportunité d’accéder à une vie plus riche, plus inspirée et plus porteuse de sens. Aujourd’hui, c’est avec une immense fierté que j’annonce le lancement de SIORA, le deuxième masterplan en cluster de l’entreprise et une expansion audacieuse vers les destinations littorales, s’étendant sur plus de 186 000 mètres carrés et intégrant 2,7 millions de pieds carrés de surface construite (GFA) sur les magnifiques Dubai Islands».

« Ce masterplan vise à définir la prochaine génération de vie côtière urbaine, en parfaite harmonie avec l’inspirant Plan Urbanistique 2040 de Dubaï, qui érige le bien-être, la mobilité douce et l’intégration harmonieuse de la nature en piliers essentiels de la vie communautaire. Il incarne notre vision des environnements côtiers de demain : des lieux où l’excellence du design dialogue avec la beauté naturelle, où les espaces sont pensés pour susciter l’émotion et encourager des modes de vie plus équilibrés. À travers SIORA, nous cherchons à créer des destinations qui invitent chacun à se reconnecter profondément à la nature et à tisser des liens authentiques avec la communauté », a ajouté Taqi.

Au cours de l’année écoulée, BEYOND a réalisé neuf lancements, accueilli des résidents et investisseurs provenant de plus de 40 pays et dépassé les 10 milliards de dirhams émiratis de ventes. Une trajectoire qui témoigne à la fois du dynamisme exceptionnel de l’entreprise et de la confiance croissante du marché envers son approche résolument axée sur le design.

Taqi a souligné : « SIORA représente la prochaine étape de l’expansion de BEYOND le long du littoral de Dubaï. Il illustre notre engagement à créer des communautés conçues avec soin, porteuses d’une valeur durable et d’un sens profond pour un public international. Avec SIORA, nous introduisons une nouvelle référence en matière de vie en front de mer sur Dubai Islands : un écosystème côtier complet réunissant résidences, hospitalité et expériences de vie».

SIORA est conçu comme un district côtier piétonnier où la nature rythme le quotidien. Plus de 70 % du masterplan est consacré aux espaces verts ouverts, créant plus de 139 000 mètres carrés de paysages destinés à favoriser le confort, la sérénité et une connexion plus intime avec le littoral. Le long de 6 km de plage ininterrompue, la mer devient une composante essentielle de la vie communautaire et du bien-être en plein air, transformant chaque journée en une expérience harmonieuse entre nature, mouvement et horizon.

Des allées ombragées et des terrasses paysagées invitent à une circulation fluide, intuitive et sans effort tout au long de la journée, tout en nourrissant naturellement les échanges sociaux. Ces parcours, soigneusement intégrés au paysage, créent des microclimats plus frais et dévoilent des vues apaisantes sur l’eau et l’horizon, offrant un cadre de vie qui reste à la fois actif, ancré, régénérant et profondément humain. Élément clé de l’identité du lieu, l’aménagement artistique et culturel apporte une dimension sensorielle et émotionnelle à l’ensemble du quartier. Des installations sculpturales, soigneusement sélectionnées et inspirées de l’esthétique japonaise, ponctuent l’espace public pour renforcer le caractère singulier de SIORA. Elles transforment chaque déplacement — qu’il soit quotidien ou contemplatif — en une véritable expérience culturelle, où l’inspiration, la beauté et la sérénité accompagnent chaque pas.

La durabilité est au cœur de la conception de SIORA, exploitant les forces naturelles du vent, de l’eau et de la lumière. Inspirée par la philosophie des jardins japonais, cette approche utilise ces éléments pour optimiser la ventilation, le confort et l’équilibre climatique, offrant une expérience de vie sur Dubai Islands à la fois réfléchie et harmonieuse. SIORA marque le début de la présence multi-phases de BEYOND sur Dubai Islands, élevant le concept de vie en front de mer guidée par le design et façonnant l’avenir du littoral de Dubaï à travers une vision côtière profondément intentionnelle et durable.

*Source: AETOSWire