1X annonce un partenariat stratégique pour mettre jusqu’à 10 000 robots humanoïdes à la disposition du portefeuille mondial d’EQT

1X, la société spécialisée dans l'intelligence artificielle et la robotique à l'origine de NEO, le premier robot humanoïde prêt à l'emploi, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec EQT, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, qui détient une participation par l'intermédiaire d'EQT Ventures. Ce partenariat marque le début de ce qui pourrait être un déploiement commercial à grande échelle de robots humanoïdes polyvalents dans de nombreux secteurs.

1X et EQT visent un objectif commun : faciliter le déploiement de jusqu’à 10 000 robots humanoïdes dans les entreprises du portefeuille mondial d’EQT entre 2026 et 2030, chaque entreprise décidant toutefois de la mise en œuvre potentielle. Ce partenariat marque une première étape vers la généralisation de l’utilisation commerciale de la robotique humanoïde.

Grâce à cette collaboration, les sociétés du portefeuille d’EQT bénéficieront d’un accès anticipé à la capacité de production commerciale et à l’expertise en matière d’intégration de 1X. Les premiers utilisateurs bénéficieront ainsi d’un avantage concurrentiel dans la gestion de la transformation structurelle de la main-d’œuvre. Le partenariat se concentrera sur des domaines d’utilisation à fort impact pour les robots qui travailleront en étroite collaboration avec les humains, comme les logiciels industriels, la logistique, l’exploitation des installations, l’entreposage, la fabrication et les soins de santé.

1X lancera des opérations pilotes aux États-Unis en 2026, puis prévoit de se développer rapidement en Europe et en Asie.

« Ce partenariat vise à intégrer la robotique humanoïde dans l’économie réelle », a déclaré Bernt Øivind Børnich, fondateur et PDG de 1X. « La portée mondiale et l’expertise opérationnelle d’EQT en font le partenaire idéal pour nous aider à déployer notre technologie de manière sûre, responsable et à grande échelle. Ensemble, nous voulons démontrer comment les robots humanoïdes peuvent améliorer la productivité, renforcer la sécurité et créer des modèles de travail plus durables à travers le monde. »

« La robotique humanoïde est en train de passer de la fiction à une utilisation concrète, et 1X est idéalement positionnée pour mener la prochaine vague d’adoption de la robotique sur le marché grand public », a confié pour sa part Ted Persson, associé principal chez EQT Ventures, qui a investi pour la première fois dans 1X en 2023 . « Il ne s’agit pas de remplacer les personnes, mais de leur donner des superpouvoirs. En mettant la technologie de 1X à la disposition des entreprises de notre portefeuille, nous les aidons à faire face à la pénurie de main-d’œuvre, à améliorer la sécurité et à atteindre de nouveaux niveaux de productivité dans les secteurs qui font tourner le monde. »

Points saillants

Jusqu’à 10 000 humanoïdes seront mis à disposition pour être déployés dans plus de 300 entreprises du portefeuille d’EQT (de 2026 à 2030), chaque entreprise décidant de la mise en œuvre potentielle

Accent mis sur la logistique, l’exploitation des installations, l’entreposage, la fabrication et les soins de santé

Ambition commune partagée par les deux entreprises, basée sur un déploiement sûr, responsable et centré sur l’humain

Ce partenariat témoigne de la vision partagée d’EQT et de 1X : un avenir dans lequel les robots humanoïdes travailleront aux côtés des humains, favorisant ainsi la résilience industrielle et l’amélioration de la productivité. Cette annonce permet à 1X de renforcer sa position de leader dans la course mondiale à la commercialisation à grande échelle de robots humanoïdes polyvalents.

À propos de 1X

1X est une entreprise américaine de premier plan dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique. Elle développe actuellement NEO, un robot humanoïde. Sa mission est de bâtir un avenir prospère grâce à des humanoïdes sûrs et intelligents. La plateforme humanoïde de 1X a été conçue pour évoluer aux côtés des humains. Des foyers aux usines, 1X apporte une solution de main-d’œuvre artificielle permettant d’améliorer le potentiel humain.

À propos d’EQT

EQT est une société d’investissement mondiale axée sur des objectifs spécifiques qui, au 30 septembre 2025, gérait un total de 267 milliards d’euros d’actifs. Répartie entre deux segments d’activité, le capital-investissement et les actifs immobiliers, sa plateforme comprend environ 300 sociétés en portefeuille employant quelque 700 000 personnes. EQT détient également plus de 2 000 actifs immobiliers aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, avec 1 800 locataires logistiques et 20 000 locataires résidentiels. Son portefeuille d’infrastructures lui permet d’accueillir 330 millions de passagers par an, de desservir 40 millions d’utilisateurs de services d’infrastructures sociales, et d’exploiter plus de 70 centres de données ainsi que 145 cliniques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eqtgroup.com

EQT Ventures

EQT Ventures est un investisseur de stade précoce de premier plan qui s’efforce d’être le partenaire le plus impactant pour les fondateurs qui marquent leur génération. Depuis sa création, EQT Ventures a levé plus de 2,6 milliards EUR via ses fonds et a noué des partenariats avec plus de 140 équipes fondatrices en Europe et aux États-Unis pour créer des entreprises durables et innovantes. L’équipe apporte plus que des capitaux : elle offre une expertise opérationnelle approfondie, des conseils stratégiques et un accès à la plateforme mondiale d’EQT pour accélérer la croissance. Composée d’anciens fondateurs et dirigeants d’entreprise, l’équipe d’EQT Ventures apporte un soutien sans failles pour aider les startups à se développer en toute confiance. EQT Ventures fait partie d’EQT Group et, avec EQT Growth, forme la plateforme technologique de démarrage d’EQT. https://eqtgroup.com/private-capital/eqt-ventures

