Andersen Consulting breidt aanbod uit met LBC

Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten door middel van een samenwerkingsovereenkomst met LBC, een in Portugal gevestigd internationaal bedrijf dat bekend staat om zijn geïntegreerde aanpak van bedrijfsoptimalisatie, digitale transformatie en ontwikkeling van menselijk kapitaal, waarbij creativiteit en menselijke ethiek worden gecombineerd met AI om waardecreatie te versnellen.

LBC, opgericht in 2001, ondersteunt internationale organisaties, overheidsinstanties en bedrijven in verschillende sectoren, waaronder de financiële sector, de energiesector, TMT, transport en de publieke sector. LBC bedient klanten in Afrika, Amerika en Europa en biedt managementconsultancy, digitale transformatie, capaciteitsopbouw en AI-implementatie. Het bedrijf staat bekend om zijn cultuur van innovatieve transformatie gericht op duurzame prestaties en helpt klanten bij het navigeren door complexe veranderingen met meetbare impact. Recente investeringen in enterprise AI versterken zijn capaciteiten op het gebied van UX/UI, automatisering, analyse en weboplossingen.

“Bij LBC is onze missie geworteld in het gezamenlijk creëren van betekenisvolle en blijvende impact”, aldus Carlos Valleré de Oliveira, oprichter en CEO van LBC. “We helpen klanten hun toekomst te definiëren en met duidelijkheid en overtuiging leiding te geven. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we dat nog beter doen in verschillende regio's en sectoren, en extra relevantie, middelen en bereik toevoegen aan het werk waar we ons volledig voor inzetten. Samen kunnen we duurzame waarde leveren die veel verder reikt dan een enkele opdracht.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: "Transformatie is niet alleen een stappenplan uitstippelen; het gaat om een mentaliteit die is geworteld in flexibiliteit, verantwoordelijkheid en voortdurende uitvoering. Wat LBC onderscheidt, is het vermogen om strategisch inzicht te combineren met digitale transformatie en talentontwikkeling. Ondersteund door AI worden echte gedragsverandering en prestaties op lange termijn gestimuleerd. De vooruitstrevende aanpak van LBC vult onze capaciteiten aan en vergroot de waarde die we bieden aan klanten die zich door complexiteit navigeren en aan de toekomst bouwen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

