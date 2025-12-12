Tidewater erweitert Partnerschaft mit Rimini Street nach erfolgreicher Optimierung regionaler ERP- und Steuersoftwarelösungen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, Managed Services und innovativen Agentic AI ERP-Lösungen sowie führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ausweitung seiner Partnerschaft mit Tidewater bekannt, dem weltweit größten Betreiber von Offshore-Service-Schiffen (OSV).

Rimini Support™ bietet fundiertes technisches Fachwissen und Kosteneinsparungen

Die Zusammenarbeit begann in Brasilien, wo Tidewater Rimini Street mit der Unterstützung seines damaligen Oracle PeopleSoft ERP-Systems beauftragte. Der erfolgreiche Auftrag führte zu einer weiteren Zusammenarbeit, einschließlich der Unterstützung für SAP und der Implementierung einer neuen Steuersoftwarelösung. Nach der Erzielung herausragender Ergebnisse in Brasilien wurde Rimini Street mit einem globalen Auftrag betraut, bei dem das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Tidewater-Team eine nahtlose Implementierung in allen weltweiten Niederlassungen koordinierte.

„Rimini Street hat uns mit seiner hervorragenden und regelmäßigen Kommunikation beeindruckt und dafür gesorgt, dass unser System reibungslos und konform läuft“, erklärte Lee Johnson, Executive Vice President und CIO bei Tidewater. „Unser CFO ist mit den laufenden Kosteneinsparungen zufrieden, mein IT-Team ist erfreut, dass es keine System- und Sicherheitsprobleme mehr gibt, und ich bin dankbar für die kontinuierliche, offene Kommunikation mit Fachleuten, die nicht nur unsere geschäftlichen Anforderungen verstehen und schätzen, sondern auch Ergebnisse liefern.“

Das Leistungsspektrum von Rimini Street erstreckt sich von Support über Sicherheitslösungen bis hin zu strategischen Beratungsdienstleistungen

Aufgrund der erfolgreichen ersten Zusammenarbeit erweiterte Tidewater sein Portfolio mit Rimini Street von Rimini Support™ um Rimini Connect™, die patentierten und proprietären Interoperabilitätslösungen und -services von Rimini Street, die komplexe Kompatibilitätsmatrizen lösen und Systeme zukunftssicher machen, sowie Rimini Consult™, die maßgeschneiderten professionellen und beratenden Services von Rimini Street, die Geschäftsstrategien, Prozesse, Technologie und Sicherheit umfassen. Tidewater nutzt Rimini Connect™ for OS, um eine unterbrechungsfreie Lösung für Interoperabilitätsprobleme bereitzustellen, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigten, mit Sicherheitspatches Schritt zu halten. Als die Entscheidung getroffen wurde, das brasilianische ERP-System zur Standardisierung in das globale SAP-System zu integrieren, beauftragte Tidewater Rimini Consult mit der Erbringung professioneller Dienstleistungen.

„Einige Unternehmen kennen Rimini Street ausschließlich aufgrund ihrer kompetenten Supportleistungen, jedoch bieten sie weitaus mehr als das“, erklärt Johnson. „Das Team von Rimini Street verfügte über fundierte Kenntnisse sowohl unserer Oracle- als auch unserer SAP-Systeme und schaffte es, die komplexe Migration innerhalb eines engen Zeitrahmens abzuschließen. Darüber hinaus sorgte es für Prozessverbesserungen in allen Geschäftsbereichen, erstellte umfassende Dokumentationen für mehr Transparenz und Kontinuität und führte gezielte Anwenderschulungen durch.“

Eine Partnerschaft, die auf Weiterentwicklung ausgerichtet ist und Innovation sowie zukünftiges Wachstum fördert

„Als CIO ist es meine wichtigste Aufgabe, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Dazu gehört auch, dass Sie die richtigen Partner und Teammitglieder haben. Rimini Street hat sich als mehr als nur ein zuverlässiger Partner für unsere Geschäftstätigkeit erwiesen, und wir bauen unsere Zusammenarbeit mit ihnen weiter aus, da wir wissen, dass dies zu schnellen und nachhaltigen Ergebnissen für das Unternehmen führen wird“, erklärte Johnson.

Diese Partnerschaft hat es Tidewater ermöglicht, seine Finanzsysteme zu konsolidieren, die Steuerberichterstattung zu automatisieren und betriebliche Effizienzsteigerungen in großem Maßstab zu erzielen, wodurch Ressourcen freigesetzt wurden, um sich auf hochwertige Initiativen und schnelles Wachstum zu konzentrieren.

„Innovation kann nicht warten, und Unternehmen sollten dies ebenfalls nicht. Rimini Street ermöglicht messbare Kosteneinsparungen, eine höhere Leistungsfähigkeit und bahnbrechende Innovationen, die Unternehmen wie Tidewater in die Lage versetzen, schneller und intelligenter zu wachsen“, erklärte Coy Wright, Vice President of Energy, Utilities and Mining Industry Solutions bei Rimini Street. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden als vertrauenswürdiger Berater und strategischer Partner zur Seite zu stehen, ihnen bei der Lösung schwieriger technischer Herausforderungen zu helfen und ihnen den Weg in die Zukunft zu ebnen.“

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Rimini Street Tidewater dabei unterstützt, den Wert und die Innovation in seinen globalen Aktivitäten zu steigern.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path™-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch Wörter wie „voraussehen“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „dürfte“, „möglicherweise“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen schließen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen ein. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung noch Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsentscheidungen, die Oracle betreffen, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Wechselkursänderungen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Landschaft für Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche und unsere Pläne in Bezug auf unser Preismodell; die Nachfrage der Kunden nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie nach den Produkten und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen; unsere Erwartungen im Hinblick auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow und unsere innovativen Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und genaue Umsatzprognosen zu erstellen, sowie die Ergebnisse jeglicher Bemühungen, die Kosten entsprechend den Umsatzerwartungen zu steuern und unser Angebot zu erweitern; die erwarteten Auswirkungen unseres Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der möglichen Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; zeitliche Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken im Hinblick auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; Unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; unser Businessplan und unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen, sowie unsere Fähigkeit, rentabel zu sein und zu bleiben; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Notwendigkeit für uns und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, sowie unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen finanzieren zu können; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; jegliche Schwachstellen im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet oder von uns in unsere Dienstleistungsangebote und/oder unsere innovativen Agentic KI-ERP-Lösungen integriert werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteiliger Entwicklungen hinsichtlich unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängt werden, sowie der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder; ein Unvermögen seitens unseres Unternehmens, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, aus unseren operativen Nettoverlusten Vorteile zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unseren Ruf oder unsere Geschäftstätigkeit sowie zusätzliche Kosten oder Risiken für unser Unternehmen aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten, neue Verträge mit Regierungsbehörden abzuschließen und unseren Status als zugelassener Auftragnehmer der US-Regierung zu bewahren; die laufenden Schuldendienstpflichten unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; Unsicherheiten im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q vom 30. Oktober 2025 aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, die zukünftigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten außerdem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehen. Rimini Street rechnet damit, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Obgleich Rimini Street in Zukunft möglicherweise eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzung von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden.

