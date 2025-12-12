-

アンダーセン・コンサルティング、LBCで提供内容を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、LBCとの協働契約を通じて、自社のケイパビリティを強化します。LBCは、ビジネス最適化、デジタル・トランスフォーメーション、人的資本開発の統合的アプローチで知られており、創造性と人間の倫理観をAIと融合して価値創出を加速させている、ポルトガル拠点の国際企業です。

2001年に設立されたLBCは、金融、エネルギー、TMT、運輸、公共など複数の分野において、国際機関、政府機関、企業を支援しています。アフリカ、アメリカ、ヨーロッパの顧客にサービスを提供するLBCは、マネジメント・コンサルティング、デジタル・トランスフォーメーション、能力開発、AIイネーブルメントを行っています。同社は持続的なパフォーマンスに焦点を当てた革新的な変革文化で知られ、顧客が複雑な変化を測定可能な成果とともに乗り越えることを支援しています。また、エンタープライズAIへの近年の投資により、UX/UI、オートメーション、アナリティクス、Webソリューション全般にわたる同社のケイパビリティが強化されています。

「LBCにおいて私たちの使命は、有意義で持続的なインパクトを共に創り出すことに根ざしています」と、LBCの創業者兼CEOであるカルロス・ヴァレレー・デ・オリベイラは述べています。「私たちはクライアントが自らの未来を定義し、明確さと確信をもって前進できるよう支援しています。アンダーセン・コンサルティングとの協働により、当社の能力は地域や業界を超えてさらに強化することができ、私たちが深くコミットしている取り組みに、より大きな関連性、リソース、そしてリーチをもたらします。両社が協働することで、単発の案件をはるかに超えて持続する価値を提供することができます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは次のように述べています。「トランスフォーメーションとは、単にロードマップを持つことではなく、俊敏性、説明責任、そして継続的な実行に根ざしたマインドセットが求められます。LBCを際立たせているのは、実際の行動変容と長期的なパフォーマンス向上を促すAIイネーブルメントによって、戦略的洞察をデジタル・トランスフォーメーションや人材開発と融合させている点です。彼らの先進的なアプローチは当社のケイパビリティを補完し、複雑さに向き合いながら未来を築こうとするクライアントに提供する価値を高めてくれます。」

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーションに加え、人的資本ソリューションに至る包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング実務を展開しています。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、メンバーファームおよび協力ファームを通じて、世界中の1,000を超える拠点で50,000人以上のプロフェッショナルを擁するグローバルプラットフォーム上で、世界水準のコンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバルモビリティ、アドバイザリー専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは、リミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバーファームおよび協力ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

