AM Best Revisa Perspectivas a Positivas; Afirma Calificaciones Crediticias de Sapphire Reinsurance Company

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de Sapphire Reinsurance Company (Sapphire) (Islas Caimán).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Sapphire reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La revisión de las perspectivas de estables a positivas refleja el buen desempeño operativo de Sapphire, impulsado por una disciplina de suscripción constante y una eficiencia operativa sostenida. AM Best espera que la tendencia favorable en el desempeño operativo continúe, mientras se mantiene la evaluación actual de la fortaleza de su balance.

Sapphire fue constituida el 6 de septiembre de 2005 y opera sujeta a las disposiciones de la Ley de Sociedades de las Islas Caimán. La Compañía es una reaseguradora cautiva relacionada con un conglomerado privado con operaciones en múltiples sectores de negocio en Latinoamérica, incluidos los sectores, industrial, automotores, textil, manufactura de tuberías, transporte público y manejo de residuos. Sapphire proporciona cobertura mediante acuerdos de reaseguro y retrocesión con reaseguradores debidamente registrados y autorizados en la jurisdicción donde se encuentran los riesgos subyacentes, tales como Colombia, Chile y El Salvador.

Al cierre de 2024, su portafolio presenta una alta concentración, con el 86.2% de las primas brutas emitidas en Colombia, seguido por 12.9% en Chile y 0.9% en El Salvador. Dentro de la composición del negocio, el seguro de motocicletas destaca, representando la mayor parte del portafolio con 59.5% de las primas netas emitidas, seguido por autos con un 28.5%, vida grupo con 7.6%, transporte de mercancías con 1.6%, daños materiales con 2.5% y maquinaria y equipo con 0.2%. Debido a los niveles de concentración en el portafolio, así como su alcance comercial limitado como compañía cautiva, AM Best evalúa el perfil de negocio de Sapphire como limitado.

La evaluación de la fortaleza de balance de Sapphire de la más fuerte está respaldada por su capitalización ajustada por riesgo, medida a través del Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación también considera su estabilidad y una base de capital en constante crecimiento, impulsada por la reinversión de utilidades y caracterizada por una gestión responsable de activos y pasivos, un bajo apalancamiento técnico y una sólida posición de liquidez.

La compañía continúa fortaleciendo su desempeño operativo, manteniendo resultados positivos impulsados por una eficiencia técnica. Durante los últimos cinco años, el índice combinado se ha mantenido consistentemente debajo de 100%, con un promedio de 44.5%, reflejando una administración eficaz de gastos y niveles de siniestralidad que evidencian disciplina en la suscripción. Si bien las operaciones de inversión continúan respaldando el crecimiento de la utilidad, la rentabilidad de Sapphire proviene principalmente de su sólido desempeño operativo. AM Best espera que Sapphire mantenga suficiencia en primas, respaldada por una suscripción disciplinada.

AM Best considera que el ERM de Sapphire es adecuado, ya que cuenta con políticas y procedimientos definidos, los cuales están alineados con su tolerancia al riesgo, adoptando un enfoque conservador que se monitorea de manera continua.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continúa una tendencia positiva constante en sus métricas de rentabilidad, mientras mantiene su nivel de la más fuerte de capitalización ajustada por riesgo, según lo medido por el BCAR. En sentido opuesto, acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de Sapphire se deteriora como resultado de un debilitamiento en su desempeño operativo y/o salidas de capital. También podrían producirse acciones negativas de calificación si el perfil crediticio de la empresa matriz se deteriorara hasta tal punto que pudiera provocar volatilidad en la base de capital de Sapphire debido a salidas significativas de capital.

