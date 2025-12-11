Le Groupe TITAN a signé un accord pour acquérir Traçim Cement sur le marché élargi d’Istanbul

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Titan SA (« TITC » sur Euronext Bruxelles, Euronext Paris, et ATHEX) annonce avoir signé un accord d’achat d’actions, sous réserve de conditions suspensives en vue d’acquérir 100% de Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, une entreprise située dans la grande région d’Istanbul, l’un des marchés les plus attractifs et dynamiques de Turquie pour le ciment et les matériaux cimentaires. Les actifs concernés par la transaction comprennent une cimenterie intégrée moderne avec une capacité de production annuelle d’environ 2,5 millions de tonnes de ciment. L’usine approvisionne le marché local en pleine croissance et dispose de la capacité d’exporter vers les pays voisins ainsi qu’aux États-Unis. Un projet de grande centrale solaire conjointe avec les vendeurs est également envisagé.

Cet investissement stratégique permet à TITAN de renforcer son activité principale actuelle dans le domaine des matériaux lourds à l’ouest de Turquie, où le Groupe dispose déjà d’une présence établie grâce à une station de broyage de ciment dans la région de Marmara, ainsi qu’à une carrière de pouzzolane – tout en complétant ses actifs d’exportation vers les États-Unis. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité des Priorités Stratégiques 2029 TITAN FORWARD, qui mettent l’accent sur l’optimisation de l’empreinte géographique et l’accélération de la croissance externe.

Le prix d’achat pour 100% des actions de la société correspond à environ 190 millions de dollars américains. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve des procédures légales habituelles et des autorisations réglementaires. L’acquisition devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 140 millions de dollars américains et un EBITDA supérieur à 50 millions de dollars américains et devrait avoir un effet relutif sur le BPA en 2026, avec une amélioration supplémentaire des performances grâce aux synergies au cours des années suivantes.

Le présent communiqué est consultable sur le site web de Titan SA via ce lien: https://ir.titanmaterials.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan immatriculée en Belgique et active dans le secteur des matériaux de construction et d’infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 6 000 personnes et sert des clients dans plus de 25 marchés sur quatre continents. Il occupe des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe (notamment en Grèce, dans les Balkans, au Royaume-Uni, en Italie et en France) et en Méditerranée orientale. Il participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de plus de 120 ans d’existence, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale auprès de ses employés et travaille sans relâche aux côtés de ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en promouvant une croissance durable avec responsabilité et intégrité. TITAN s’est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO₂ par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Le Groupe est coté sur Euronext Bruxelles et Paris ainsi qu’à la Bourse d’Athènes, et son activité aux États-Unis est cotée sur le NYSE. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à l’adresse www.titanmaterials.com.