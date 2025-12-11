Spark Reply y Concept Reply promueven la carga de vehículos eléctricos optimizada para CO₂ junto con BMW

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Spark Reply, especialistas en diseño y experiencia de usuario, y Concept Reply, expertos en IoT e inteligencia artificial dentro del grupo Reply, han desarrollado una aplicación inteligente para el grupo BMW como parte de un proyecto de investigación que fomenta activamente hábitos de carga de bajo carbono entre los conductores de vehículos eléctricos. La función “COOL” dentro de la aplicación de prototipos de BMW, “360° Mobility”, analiza la combinación actual de energía eléctrica y muestra a los usuarios en tiempo real cuándo esta es más limpia. Interacciones lúdicas e imágenes personalizadas generadas por IA motivan aún más a los conductores a tomar decisiones más sostenibles.

La movilidad eléctrica es una pieza clave del transporte respetuoso por el clima. Sin embargo, el impacto ambiental de los vehículos eléctricos depende en gran medida del momento en que se cargan, ya que la composición energética puede variar significativamente a lo largo del día, y muchos usuarios desconocen esto. Aquí es donde entra en juego la función “COOL” de la aplicación de prototipos “360° Mobility”. La app evalúa continuamente la intensidad de carbono de la combinación eléctrica actual e identifica los mejores momentos para cargar. Cuando los conductores conectan el vehículo durante uno de estos periodos, el sistema de infoentretenimiento muestra automáticamente imágenes personalizadas generadas por IA que reconocen y refuerzan su acción sostenible. Este enfoque gamificado añade un elemento motivacional adicional: los usuarios coleccionan insignias tras cada tres sesiones de carga de bajo carbono exitosas y participan en retos que fomentan comportamientos ecológicos de manera divertida.

Spark Reply transformó las complejas estructuras de datos sobre la intensidad de carbono en una experiencia de usuario clara e intuitiva. Concept Reply se encargó de la implementación técnica, basada en un backend escalable y arquitectura en la nube e integró la solución en los sistemas de BMW. Todos los datos de carga y del vehículo se procesan de manera anónima y cumplen con los más altos estándares de seguridad y protección de datos. El resultado es una solución totalmente integrada, atractiva y altamente segura.

Entre abril y julio de 2025, se hizo un piloto del proyecto con 355 conductores de BMW en los Países Bajos. El equipo del proyecto analizó más de 13.000 sesiones de carga, complementando estos datos con entrevistas cualitativas para comprender mejor qué motiva realmente a los usuarios. Los resultados fueron claros: combinar datos en tiempo real, previsiones y elementos lúdicos mejoró significativamente el comportamiento de carga. En una encuesta posterior al piloto, el 73 % de los participantes afirmaron que estaban dispuestos a realizar un esfuerzo adicional para cargar con menores emisiones de CO₂, por ejemplo, estableciendo una ventana de carga en su aplicación. Esto demuestra que “COOL” puede reducir de manera medible la huella de carbono de la conducción eléctrica diaria.

El Dr. Jörg Hetterich, responsable del proyecto de carga optimizada para CO₂ en BMW, comentó: “Con ‘COOL’ demostramos cómo los servicios digitales pueden promover la movilidad sostenible de forma intuitiva. La aplicación hace que la carga de bajo carbono sea sencilla y transparente. Junto con Spark Reply y Concept Reply, hemos creado una experiencia de carga que refuerza la conciencia ambiental y facilita notablemente la vida diaria de nuestros clientes.” Por su parte, Tim Lange, Gerente de Producto de 360° Mobility en BMW, destacó que “la colaboración con Reply fue muy productiva, dando lugar a una experiencia de cliente útil, entretenida y única, tanto en la aplicación móvil como en el vehículo”.

Este proyecto demuestra cómo BMW, Concept Reply y Spark Reply utilizan tecnologías digitales modernas para fomentar comportamientos de carga más sostenibles y facilitar la transición hacia una movilidad de bajo carbono.

Concept Reply

Concept Reply es una empresa de desarrollo de software de tecnología AI y IoT (AIoT) dentro de la red Reply. Sus expertos se especializan en ofrecer soluciones de transformación empresarial de extremo a extremo para los sectores de automoción, manufactura e infraestructura inteligente. La compañía proporciona innovaciones de software a clientes a lo largo de toda la cadena de valor, desde la definición de estrategias AIoT hasta la implementación, despliegue y operación. www.conceptreply.com

Spark Reply

Spark Reply, compañía del grupo Reply, es pionera en el diseño de experiencias de producto-servicio deseables. A través de su método de prototipado empresarial rápido, Spark Reply acelera la cultura de emprendimiento e innovación en las empresas. Combina talentos en negocio, tecnología y diseño para dar vida a innovaciones físicas y digitales y resolver incluso los desafíos de crecimiento más complejos. sparkreply.com

BMW

Con sus marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante mundial de automóviles y motocicletas de lujo, y proveedor de servicios financieros premium. Opera más de 30 centros de producción en todo el mundo y mantiene una red de ventas en más de 140 países. En 2024, el Grupo BMW vendió más de 2,45 millones de coches y más de 210.000 motocicletas, con un beneficio antes de impuestos de 11.000 millones de euros sobre unos ingresos de 142.400 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2024, la empresa tenía 159.104 empleados. El pensamiento a largo plazo, la acción responsable y la sostenibilidad están profundamente integrados en la estrategia corporativa del Grupo BMW, desde la cadena de suministro hasta la producción y más allá del ciclo de vida de un producto. www.bmw.de

