-

SLB stringe un accordo di collaborazione per accelerare nuove soluzioni digitali

original The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che promuovono miglioramenti misurabili in termini di prestazioni ed efficienza nelle operazioni a monte per l'azienda e il settore in generale.

La collaborazione ha l'ambizione di sviluppare soluzioni agentiche basate sull'AI che amplificheranno le capacità degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni. L'obiettivo è sviluppare e implementare un'infrastrutture open data e AI che unifica dati e flussi di lavoro nel sottosuolo, costruzione di pozzi e produzione in un ambiente digitale sicuro, utilizzando la Lumi™, la piattaforma di dati e AI di SLB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 gennaio 2026, nel corso della quale illustrerà i risultati relativi al quarto trimestre e all'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2025. La teleconferenza inizierà alle 09:30 EDT (CET - 6 ore) mentre alle 07:00 EDT sarà rilasciato un comunicato stampa riguardante i risultati. Per accedere alla teleconferenza chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (646) 844-6383 fuori di tale regione...

Riassunto: SLB presenta una nuova tecnologia dirompente basata sull'AI agentica per l'industria energetica

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB), azienda globale specializzata in tecnologie energetiche, oggi ha annunciato il lancio di Tela™, un assistente di AI agentica realizzato appositamente per trasformare il settore energetico a monte. Tela utilizza l'AI agentica non solo per automatizzare i processi ma anche per trasformare i flussi di lavoro e promuovere migliori risultati commerciali. Tela verrà integrata nel portafoglio di applicazioni e piattaforme di SLB, e gli...

Riassunto: SLB OneSubsea si assicura contratti EPC da PTTEP per due progetti in acque profonde al largo della Malesia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB), società globale di tecnologia energetica, ha annunciato oggi l'assegnazione di due importanti contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) da parte di PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) alla sua joint venture OneSubsea™. I contratti si basano su una collaborazione ventennale tra le due aziende e coprono la superficie di due giacimenti al largo della Malesia. Nell'ambito dei contratti EPC contracts, SLB OneS...
Back to Newsroom