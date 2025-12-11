SLB stringe un accordo di collaborazione per accelerare nuove soluzioni digitali

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che promuovono miglioramenti misurabili in termini di prestazioni ed efficienza nelle operazioni a monte per l'azienda e il settore in generale.

La collaborazione ha l'ambizione di sviluppare soluzioni agentiche basate sull'AI che amplificheranno le capacità degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni. L'obiettivo è sviluppare e implementare un'infrastrutture open data e AI che unifica dati e flussi di lavoro nel sottosuolo, costruzione di pozzi e produzione in un ambiente digitale sicuro, utilizzando la Lumi™, la piattaforma di dati e AI di SLB.

