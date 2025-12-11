-

Lo switch X2 di Xsight Labs abiliterà satelliti Starlink di prossima generazione offrendo connettività Gigabit

Il chip a elevata larghezza di banda e bassissimo consumo energetico viene utilizzato per i satelliti Starlink V3 e i futuri sistemi di comunicazione di prossima generazione.

Notizie in evidenza:

  • Lo switch X2 di Xsight abilita il satellite Starlink V3
  • Garantisce le prestazioni necessarie per una rapida elaborazione dei dati, una telemetria stabile e reattività operativa in tempo reale per Starlink
  • L'architettura flessibile e programmabile di X2 si adatta senza problemi a carichi di lavoro di rete eterogenei orbitali e terrestri

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Xsight Labs, azienda innovatrice nell'ambito del silicio per connettività ad alte prestazioni, ha annunciato oggi che Starlink, la costellazione di satelliti più avanzata al mondo in orbita terrestre bassa che fornisce larghezza di banda, utilizzerà lo switch Ethernet programmabile X2 di Xsight per fungere da nucleo di networking ad alta velocità per i suoi satelliti di prossima generazione Starlink V3.

