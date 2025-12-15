BEYOND Developments presenta una nuova visione di vita consapevole sulle isole di Dubai con SIORA

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, l’audace impresa edile con un occhio attento al design che sta plasmando le destinazioni di nuova generazione affacciate sull’acqua degli Emirati Arabi Uniti, ha presentato oggi SIORA, il suo primo masterplan fronte mare sulle isole di Dubai, nonché la seconda comunità su larga scala dell’impresa nel giro di un anno. Il lancio sottolinea la crescita accelerata di BEYOND e il suo forte allineamento con la visione urbana futura di Dubai.

Vantando una superficie di oltre 185.806 m², SIORA è concepito come un rifugio costiero ispirato alla filosofia dei giardini giapponesi, tra cui la ricerca dell’Ikigai, il concetto giapponese di trovare uno scopo e una realizzazione nella vita quotidiana. In questo contesto, intende creare spazi che trasmettono chiarezza, equilibrio e significato, in cui l’architettura alimenta il benessere e ripristina l’armonia tra le persone, la natura e il luogo.

Commentando il lancio, Adil Taqi, CEO di BEYOND Developments, ha dichiarato: “Fin dalla sua nascita nel 2024, BEYOND ha intrapreso un percorso eccezionale con nove lanci nel 2025 che hanno offerto a un pubblico più ampio l’opportunità di vivere una vita più ricca e rilevante. Oggi sono entusiasta di annunciare il lancio di SIORA, il secondo masterplan di sviluppo dell’azienda e una nuova e coraggiosa espansione nelle destinazioni fronte mare, che si estende su oltre 185.806 m² contando 250.842 m² di superficie lorda sulle splendide isole di Dubai”.

“Questo masterplan mira a definire la prossima generazione di vita costiera urbana, in linea con l’ambizioso 2040 Urban Master Plan di Dubai che pone il benessere, la percorribilità e la natura al centro della vita comunitaria. Incarna la nostra visione dei futuri ambienti di vita sul lungomare, dove l’eccellenza del design, la bellezza naturale e il legame emotivo si fondono per consentire alle persone di vivere esperienze armoniche e di connettersi in modo significativo con la natura e la comunità”, ha aggiunto Taqi.

Nell’ultimo anno, BEYOND ha effettuato nove lanci, accogliendo residenti e investitori provenienti da oltre 40 Paesi e superando i 10 miliardi di AED di vendite, una traiettoria che rispecchia lo spirito dinamico dell’azienda e la fiducia del mercato nel suo approccio orientato al design.

Taqi ha sottolineato: “SIORA rappresenta la fase successiva dell’espansione di BEYOND lungo la costa di Dubai, poiché riflette il nostro impegno nella creazione di comunità progettate con cura che possiedono un valore duraturo e un significato più profondo per un pubblico globale. SIORA introdurrà un nuovo punto di riferimento per la vita sul lungomare delle isole di Dubai, un ecosistema costiero completo di abitazioni, ospitalità ed esperienze di vita”.

SIORA è concepito come un quartiere costiero pedonale in cui la natura scandisce il ritmo della vita quotidiana. Oltre il 70% del masterplan è dedicato a spazi verdi aperti, dando vita a oltre 139.355 m² di paesaggi che migliorano il comfort e avvicinano le persone alla costa. Lungo 6 km di spiaggia ininterrotta, il mare diventa parte integrante della vita della comunità e del benessere all’aria aperta.

I sentieri ombreggiati e le terrazze panoramiche favoriscono gli spostamenti agevoli e le relazioni sociali durante tutta la giornata. Questi percorsi pedonali introducono microclimi più freschi e delineano panorami rilassanti verso l’acqua e l’orizzonte, consentendo uno stile di vita attivo, concreto e umano. Le espressioni culturali e artistiche sono l’elemento distintivo di questi spazi pubblici, arricchendo il contesto pubblico di SIORA mediante installazioni scultoree influenzate dall’estetica giapponese per rafforzare l’identità e trasformare ogni percorso in un’esperienza culturale stimolante.

La sostenibilità è integrata nel design di SIORA attraverso il vento, l’acqua e la luce. Ispirate alla filosofia dei giardini giapponesi, queste forze naturali modellano la ventilazione, il comfort e l’equilibrio climatico, valorizzando la vita sulle isole di Dubai con un design studiato nei minimi dettagli e una visione costiera proiettata agli obiettivi. Tutto ciò segna l’inizio della presenza multifase di BEYOND sulle isole di Dubai, elevando lo stile di vita sul lungomare teso al design e dando forma al futuro della costa di Dubai.

*Fonte: AETOSWire