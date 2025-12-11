SergeFerrari Group annonce la signature de son nouveau crédit syndiqué

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 – SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd’hui avoir signé le 10 décembre 2025 son nouveau crédit syndiqué indexé sur des indicateurs extra-financiers (SLL – « Sustainable Linked Loan »), d’un montant de 105 millions d’euros, destiné au refinancement de son crédit syndiqué et de son placement privé euro qui avaient été mis en place en juillet 2020.

Le crédit syndiqué a été conclu par plusieurs banques, toutes implantées dans la région, et un investisseur institutionnel gestionnaire de fonds de dette privée, sélectionnés par SergeFerrari Group.

Il comprend des indicateurs de performance extra-financière (KPIs ESG). Les 3 KPIs ESG sont le taux de fréquence des accidents du travail, les émissions Scope 1 et 2 et les émissions Scope 3. À chaque indicateur est associée une trajectoire d’objectifs annuels. La grille de marge est ajustée annuellement en fonction de l’atteinte ou non de l’un ou plusieurs de ces 3 KPIs ESG, en plus d’une classique grille de marge en fonction du ratio de Levier net.

Crédit Lyonnais (LCL) agit en tant que Coordinateur Agent de la documentation et Agent du Crédit et des Sûretés, tandis que Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (CERA) intervient en qualité de Coordinateur ESG et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) en qualité de co-Coordinateur ESG.

Sébastien Schneider, membre du Directoire de SergeFerrari Group, commente : « Nous sommes très satisfaits de ce refinancement qui nous donne de la visibilité au-delà des cinq prochaines années et nous permet d’élargir notre pool de partenaires financiers. Nous les remercions vivement, tant les historiques que les nouveaux, pour leur confiance. En plus d’attester notre solidité financière, ces nouvelles ressources vont financer le développement du Groupe et lui permettre de poursuivre sa dynamique de croissance ainsi que sa progression dans ses nouveaux métiers de Solutions. »

SergeFerrari Group a été accompagné sur cette opération par Redbridge Debt & Treasury Advisory (conseil financier) et par August Debouzy (conseil juridique). Le cabinet DLA Piper France LLP a été le conseil juridique des prêteurs.

Prochaines communications financières

- Publication du Chiffre d’affaires annuel 2025, le 26 janvier 2026, après bourse

- Publication des Résultats annuels 2025, le 11 mars 2026, après bourse

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2024, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 323,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com