SLB sluit samenwerkingsovereenkomst om nieuwe digitale oplossingen te versnellen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met Shell om digitale en AI-oplossingen te ontwikkelen die meetbare prestatie- en efficiëntieverbeteringen opleveren in de upstream-activiteiten van het bedrijf en de bredere sector.

De samenwerking heeft als ambitie om AI-gestuurde oplossingen te ontwikkelen die de mogelijkheden van technische experts en besluitvormers versnellen en versterken. Het doel is om een open data- en AI-infrastructuur te ontwikkelen en te implementeren die data en workflows in de ondergrond, putconstructie en productie verenigt in een veilige digitale omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Lumi™-data- en AI-platform van SLB.

