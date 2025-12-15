BEYOND Developments onthult met SIORA een nieuwe visie op bewust wonen op de Dubai Islands

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--BEYOND Developments, de gedurfde en design-gedreven projectontwikkelaar die vormgeeft aan de nieuwe generatie bestemmingen aan het water in de VAE, heeft vandaag SIORA onthuld. Dit is hun eerste masterplan aan het strand op de Dubai Islands en de tweede grootschalige community van het bedrijf binnen één jaar. De lancering onderstreept de versnelde groei van BEYOND en sluit naadloos aan bij de toekomstvisie voor de stedelijke ontwikkeling van Dubai.

SIORA beslaat ruim 186.000 vierkante meter en is ontworpen als een toevluchtsoord aan de kust. Het ontwerp is geïnspireerd op de filosofie van Japanse tuinen en het streven naar Ikigai, het Japanse concept voor het vinden van een doel en voldoening in het dagelijks leven. Vanuit deze gedachte zijn ruimten gecreëerd die zorgen voor helderheid, balans en betekenis. De architectuur bevordert hier het welzijn en herstelt de harmonie tussen mens, natuur en omgeving.

Adil Taqi, CEO van BEYOND Developments, zegt over de lancering: “Sinds de oprichting in 2024 heeft BEYOND een uitzonderlijk traject doorlopen. Met negen lanceringen in 2025 hebben we een breder publiek de kans gegeven op een rijker en betekenisvoller leven. Vandaag kondig ik met trots de lancering van SIORA aan. Dit is ons tweede cluster-masterplan en een gedurfde nieuwe stap naar bestemmingen aan de kust. Het project op de prachtige Dubai Islands beslaat ruim 186.000 vierkante meter, met een bruto vloeroppervlak van 250.000 vierkante meter.”

“Dit masterplan zet de toon voor de volgende generatie stedelijk wonen aan de kust. Het sluit naadloos aan bij het inspirerende Dubai 2040 Urban Master Plan, waarin welzijn, een voetgangersvriendelijke omgeving en de natuur centraal staan in het gemeenschapsleven. Het project belichaamt onze visie op toekomstig wonen aan het water: een plek waar uitmuntend design, natuurlijke schoonheid en emotionele verbondenheid samenkomen. Zo stellen we mensen in staat om in balans te leven en bewust in contact te staan met de natuur en de community,” voegt Taqi toe.

Het afgelopen jaar heeft BEYOND negen lanceringen gerealiseerd en bewoners en investeerders uit meer dan 40 landen verwelkomd. De verkoopcijfers overstegen AED 10 miljard. Dit traject weerspiegelt het momentum van het bedrijf en het vertrouwen van de markt in de design-gedreven aanpak.

Taqi benadrukt: “SIORA markeert de volgende fase in de uitbreiding van BEYOND aan de kust van Dubai. Het onderstreept onze inzet om met zorg ontworpen community’s te creëren. Deze bieden blijvende waarde en een diepere betekenis voor een internationaal publiek. Met SIORA zetten we een nieuwe standaard voor wonen aan het water op de Dubai Islands. Het is een compleet ecosysteem aan de kust, met woningen, hospitality en lifestyle-ervaringen.”

SIORA is ontworpen als een voetgangersvriendelijk district aan de kust, waar de natuur het ritme van de dag bepaalt. Meer dan 70 procent van het masterplan is gereserveerd voor openbaar groen. Dit resulteert in ruim 140.000 vierkante meter aan landschap dat het comfort verhoogt en mensen dichter bij de kust brengt. Met een aaneengesloten strand van 6 kilometer wordt de zee een onlosmakelijk onderdeel van het leven in de community en het welzijn in de buitenlucht.

Schaduwrijke wandelpaden en aangelegde terrassen nodigen de hele dag door uit tot beweging en sociaal contact. Deze paden zorgen voor koelere microklimaten en bieden een rustgevend uitzicht op het water en de horizon. Dit maakt een levensstijl mogelijk die actief, geaard en menselijk aanvoelt. Kunst en cultuur vormen een bepalende laag in de inrichting en verrijken de openbare ruimte van SIORA. Sculptuurinstallaties, geïnspireerd op de Japanse esthetiek, versterken de identiteit en veranderen elke wandeling in een inspirerende culturele ervaring.

Duurzaamheid is ingebed in het ontwerp van SIORA door middel van wind, water en licht. Deze natuurlijke krachten zijn geïnspireerd op de filosofie van Japanse tuinen en geven vorm aan ventilatie, comfort en klimaatbalans. Zo wordt het leven op de Dubai Islands naar een hoger niveau getild, dankzij een doordacht ontwerp en een doelgerichte visie op het kustleven. Dit is het begin van de meerfasige aanwezigheid van BEYOND op de Dubai Islands, die het door design geleide leven aan het water naar een hoger niveau tilt en de toekomst van de kustlijn van Dubai vormgeeft.

