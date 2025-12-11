-

Tahoe Therapeutics selecteert Gigalab van Parse Biosciences voor generatie van 300 miljoen single-cell profielen voor grootschalige perturbatieatlas

GigaLab van Parse gaat toonaangevende, grootschalige single-cell diensten leveren ter ondersteuning van Tahoe’s ontwikkeling van fundamentele biologische datasets

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een toonaangevende leverancier van toegankelijke en schaalbare single-cell sequencingoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Tahoe Therapeutics gekozen heeft voor GigaLab van Parse voor het genereren van data voor zijn aanstaande project met 300 miljoen cellen. Tahoe gaat zijn eigen Mosaic-technologie gebruiken om monsters te genereren die bestaan uit 300 miljoen cellen uit grote arrays van ziektemodellen die genetisch of chemisch geperturbeerd zijn. Uit hoofde van deze overeenkomst zal Parse zijn Evercode™-chemie en high-throughput automatisering toepassen op deze monsters om de grootste op perturbatie gerichte single-cell dataset ooit te produceren.

