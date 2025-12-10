-

Netbank与Thredd合作，助力其在菲律宾全境推出新一代卡片即服务解决方案

菲律宾首个完全受监管的嵌入式银行业务平台旨在通过其全新的卡片即服务（CaaS）解决方案，助力该国银行和金融科技公司快速推出并扩展现代卡片服务

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的下一代全球支付处理商Thredd今日宣布，菲律宾首家完全受监管的嵌入式银行业务平台Netbank已选择Thredd推出其全新"卡片即服务"（CaaS）解决方案，赋能金融科技公司、电子钱包服务商及银行机构，在消费和商业领域全面部署现代化的灵活发卡服务。

Netbank的CaaS解决方案依托Thredd全面的全栈式发卡平台，支持虚拟卡与实体卡发行，具备高级消费控制、实时制卡API、稳健的卡管理系统、直观运营门户网站，以及与Google Pay的无缝对接能力。此次合作将使Netbank的客户能够推出符合菲律宾市场动态需求的创新型卡产品。

近期央行及第三方数据显示，菲律宾正加速向无现金经济转型，数字支付的交易量与交易额均呈现显著增长，预计至2033年数字支付年复合增长率将达13.8%。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“菲律宾市场蕴含着蓬勃的增长机遇，尤其在社交电商、小微商户及中小企业领域表现突出。我们与Netbank的合作将催生新一代个人与企业级应用场景，涵盖费用管理卡、薪酬发放卡，以及零工经济与承包商结算解决方案，有力支持该国数字化转型进程。”

Netbank创始人Gus Poston表示，“通过与Thredd合作，我们正助力菲律宾全国的金融科技及电子货币机构合作伙伴快速便捷地推出现代化卡服务。这已是我们120余家金融科技合作伙伴普遍需求的产品。"他又补充道，“此次协作将加速我们推动全国金融创新与包容性发展的使命。”

关于Netbank

Netbank是东南亚首家专注于嵌入式银行服务的完全受监管银行。该行通过全白标模式提供银行服务，助力菲律宾金融科技企业实现快速增长并降低运营成本，从而加速金融普惠与创新进程。Netbank提供简洁、创新且低成本的解决方案，使金融科技公司能够开设账户、发放贷款并管理支付业务。要了解更多信息，请访问www.netbank.ph或联系pr@netbank.ph

关于Thredd

Thredd是值得信赖的人工智能优先、云赋能的发卡行处理平台，推动全球支付的革新浪潮。我们通过统一的API平台，为全球47个国家的100多家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包及账本处理能力，年处理交易量达数十亿笔。凭借全球运营网络、本土市场专长以及深度融合人工智能的平台架构，Thredd专为追求处理速度、规模扩展和现代发卡模式而构建，持续为市场准入、客户体验、安全标准、合规严谨性和运营韧性树立行业新标杆。要了解更多信息，请访问www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

