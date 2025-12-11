Xsolla 在遊戲大獎期間以一系列產業活動慶祝週年，包括新品牌發布、參與「Day of the Devs」開發者活動，並與 GamesBeat 好萊塢與遊戲 2025 峰會達成合作。

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的電子遊戲商務公司 Xsolla 專注於協助開發者發行、拓展及營利其遊戲作品，今日宣布將於洛杉磯舉行的「遊戲大獎週」期間推出一系列整合性活動規劃。這些協同行動充分展現Xsolla致力於凝聚社群與產業生態系，以支持創作者、深化遊戲與玩家間的連結，並助力遊戲作品拓展至全球更多市場。本週活動包含與 GamesBeat 好萊塢與遊戲 2025 峰會的合作、於「Day of the Devs：遊戲大獎數位展演」中的重點參與、Games for Love 慈善組織舉辦的「遊戲盛宴」公益晚宴，以及 Xsolla 全新品牌形象的正式發布。

品牌形象重塑是Xsolla本週系列活動的核心亮點，展現了公司前瞻性的願景：致力打造全方位工具與服務，協助開發者在多元平台上建立成功的電玩遊戲事業體系。

Xsolla 行銷與成長官 Berkley Egenes 表示：「二十多年來，Xsolla 始終致力於為開發者與發行商化繁為簡。我們的全新品牌形象，正體現了我們未來的使命：匯聚各方機會，為創作者打造所需的一切工具，協助他們創造、變現、發行與推廣出色的遊戲體驗。我們深信遊戲的未來——從熱情驅動的獨立專案，到遍佈全球的大型工作室，都將在這個生態中蓬勃發展。」

Xsolla 將於遊戲大獎週期間積極參與並協助凝聚社群。完整活動時程包含：

開發者之日：遊戲大獎數位展演

2025 年 12 月 10 日上午 10:00（太平洋標準時間）

於 YouTube、Twitch 及各大主流平台全球同步直播

遊戲盛典

上午 9 時至下午 5 時（產業交流暨募款日），隨後於晚間 7 時至 10 時（太平洋時間）舉行「遊戲交流晚宴」

12 月 11 日 - 上午 9 時至下午 3 時（主題活動），隨後於晚間 7 時至午夜 12 時（太平洋時間）舉行 VIP 暨創作者假面舞會

加州洛杉磯 Lightspace Studios

2025 年遊戲大獎

2025 年 12 月 11 日

開場時間：太平洋時間下午 4:30 / 東部時間晚上 7:30

加州洛杉磯孔雀劇院

現場活動於劇院舉行，並透過全球各大主流平台免費直播

GamesBeat 深度剖析系列：好萊塢與遊戲 2025 — 由 Xsolla 與 GamesBeat 聯合呈獻

2025 年 12 月 11 日

上午 8:00 至下午 1:00

加州洛杉磯葛萊美博物館

包含三場奠定全日討論基調的核心議程：

• 跨平台世界觀建構議程（上午9:25–9:50）：與談嘉賓 Halley Gross（遊戲編劇）與 David Baronoff（企業家/製片人）；主持人 Justin Berenbaum（Xsolla 全球產業關係與資金資深副總裁）

• 遊戲娛樂未來辯論（上午 11:25–11:50）：與談嘉賓 Akash Nigam（Genies 執行長）與 Derek Douglas（CAA 電玩遊戲部門負責人）；主持人 Berkley Egenes（Xsolla 行銷與成長長）

• 大型展演播客：好萊塢與遊戲特輯：主持人 GamesBeat 的 Alex Lee；特邀嘉賓 Berkley Egenes（Xsolla 行銷與成長長）、JadeInferno 創辦人兼首席策略師；共同主持人 Deconstructor of Fun 主持人 Jen Donahoe

這些議程突顯了遊戲、敘事與影視娛樂日益融合的趨勢，展現出 Xsolla 與 GamesBeat 共同的願景：透過圍繞世界觀建構、IP 改編、跨平台敘事，以及形塑娛樂未來創意機遇的對話，推動產業交流與發展。

「隨著產業快速演進，像『遊戲大獎週』這樣的時刻提醒著我們，遊戲社群已緊密連結至何種程度，」Xsolla 總裁 Chris Hewish 表示。「全球的開發者、敘事創作者與合作夥伴，皆仰賴能夠支持其願景的基礎系統。我們本週擴大參與的系列活動，正體現了我們以清晰、一致且深思熟慮的協作，致力滿足這些需求的承諾。我們很自豪能持續作為一股沉穩的支持力量，協助創作者將他們構築的世界化為真實。」

欲了解更多關於「好萊塢與遊戲 2025」、「開發者之日：遊戲大獎數位展演」、「遊戲盛典」、「2025 年遊戲大獎」的活動詳情、參與方式、直播資訊，或 Xsolla 品牌煥新相關內容，請訪問：xsolla.pro/brand-la

