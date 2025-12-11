-

Xsolla 在遊戲大獎期間以一系列產業活動慶祝週年，包括新品牌發布、參與「Day of the Devs」開發者活動，並與 GamesBeat 好萊塢與遊戲 2025 峰會達成合作。

協同推出的系列舉措，彰顯了Xsolla致力於建構全方位支持體系，以推動全球遊戲商務發展及電子遊戲產業創意創新的堅定承諾。

original Xsolla 橫幅標語：建構萬物

Xsolla 橫幅標語：建構萬物

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的電子遊戲商務公司 Xsolla 專注於協助開發者發行、拓展及營利其遊戲作品，今日宣布將於洛杉磯舉行的「遊戲大獎週」期間推出一系列整合性活動規劃。這些協同行動充分展現Xsolla致力於凝聚社群與產業生態系，以支持創作者、深化遊戲與玩家間的連結，並助力遊戲作品拓展至全球更多市場。本週活動包含與 GamesBeat 好萊塢與遊戲 2025 峰會的合作、於「Day of the Devs：遊戲大獎數位展演」中的重點參與、Games for Love 慈善組織舉辦的「遊戲盛宴」公益晚宴，以及 Xsolla 全新品牌形象的正式發布。

品牌形象重塑是Xsolla本週系列活動的核心亮點，展現了公司前瞻性的願景：致力打造全方位工具與服務，協助開發者在多元平台上建立成功的電玩遊戲事業體系。

Xsolla 行銷與成長官 Berkley Egenes 表示：「二十多年來，Xsolla 始終致力於為開發者與發行商化繁為簡。我們的全新品牌形象，正體現了我們未來的使命：匯聚各方機會，為創作者打造所需的一切工具，協助他們創造、變現、發行與推廣出色的遊戲體驗。我們深信遊戲的未來——從熱情驅動的獨立專案，到遍佈全球的大型工作室，都將在這個生態中蓬勃發展。」

Xsolla 將於遊戲大獎週期間積極參與並協助凝聚社群。完整活動時程包含：

開發者之日：遊戲大獎數位展演
2025 年 12 月 10 日上午 10:00（太平洋標準時間）
於 YouTube、Twitch 及各大主流平台全球同步直播

遊戲盛典
上午 9 時至下午 5 時（產業交流暨募款日），隨後於晚間 7 時至 10 時（太平洋時間）舉行「遊戲交流晚宴」

12 月 11 日 - 上午 9 時至下午 3 時（主題活動），隨後於晚間 7 時至午夜 12 時（太平洋時間）舉行 VIP 暨創作者假面舞會

加州洛杉磯 Lightspace Studios

2025 年遊戲大獎
2025 年 12 月 11 日
開場時間：太平洋時間下午 4:30 / 東部時間晚上 7:30
加州洛杉磯孔雀劇院
現場活動於劇院舉行，並透過全球各大主流平台免費直播

GamesBeat 深度剖析系列：好萊塢與遊戲 2025 — 由 Xsolla 與 GamesBeat 聯合呈獻
2025 年 12 月 11 日
上午 8:00 至下午 1:00
加州洛杉磯葛萊美博物館
包含三場奠定全日討論基調的核心議程：
跨平台世界觀建構議程（上午9:25–9:50）：與談嘉賓 Halley Gross（遊戲編劇）與 David Baronoff（企業家/製片人）；主持人 Justin Berenbaum（Xsolla 全球產業關係與資金資深副總裁）
遊戲娛樂未來辯論（上午 11:25–11:50）：與談嘉賓 Akash Nigam（Genies 執行長）與 Derek Douglas（CAA 電玩遊戲部門負責人）；主持人 Berkley Egenes（Xsolla 行銷與成長長）
大型展演播客：好萊塢與遊戲特輯：主持人 GamesBeat 的 Alex Lee；特邀嘉賓 Berkley Egenes（Xsolla 行銷與成長長）、JadeInferno 創辦人兼首席策略師；共同主持人 Deconstructor of Fun 主持人 Jen Donahoe

這些議程突顯了遊戲、敘事與影視娛樂日益融合的趨勢，展現出 Xsolla 與 GamesBeat 共同的願景：透過圍繞世界觀建構、IP 改編、跨平台敘事，以及形塑娛樂未來創意機遇的對話，推動產業交流與發展。

「隨著產業快速演進，像『遊戲大獎週』這樣的時刻提醒著我們，遊戲社群已緊密連結至何種程度，」Xsolla 總裁 Chris Hewish 表示。「全球的開發者、敘事創作者與合作夥伴，皆仰賴能夠支持其願景的基礎系統。我們本週擴大參與的系列活動，正體現了我們以清晰、一致且深思熟慮的協作，致力滿足這些需求的承諾。我們很自豪能持續作為一股沉穩的支持力量，協助創作者將他們構築的世界化為真實。」

欲了解更多關於「好萊塢與遊戲 2025」、「開發者之日：遊戲大獎數位展演」、「遊戲盛典」、「2025 年遊戲大獎」的活動詳情、參與方式、直播資訊，或 Xsolla 品牌煥新相關內容，請訪問：xsolla.pro/brand-la

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商務公司，提供強大的工具和服務，協助開發者解決電子遊戲產業固有的挑戰。從獨立遊戲到AAA級大作，各類公司都與Xsolla合作，借助其資源進行遊戲融資、發行、行銷和貨幣化。植基於對電子遊戲未來的信念，Xsolla堅定致力於匯聚各種機會，不斷為創作者提供新的資源。Xsolla總部位於加州洛杉磯並在此註冊成立，以商家收單機構的身分營運，已協助超過1500家遊戲開發者觸達更多玩家，並在全球擴大業務。憑藉更多的盈利途徑和成功方式，開發者擁有了享受遊戲創作過程所需的一切。

若要獲取更多信息，請造訪xsolla.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人
Derrick Stembridge
Xsolla 全球公共關係副總裁
d.stembridge@xsolla.com

Industry:

Xsolla

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人
Derrick Stembridge
Xsolla 全球公共關係副總裁
d.stembridge@xsolla.com

More News From Xsolla

Xsolla與HP攜手推廣全球遊戲教育和創新

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 協助開發者推出遊戲、改善遊戲並實現遊戲變現的一流全球電玩商務公司Xsolla今天宣布與HP建立戰略性合作關係，將全面串聯全球遊戲產業內的教育、技術與創業機會。 這項合作整合HP的Gaming Garage學習平台與Xsolla的加速器 (Accelerator)，共同打造一個端到端生態系統，幫助有志於電玩創作的創作者學習、組構並成立工作室。這項整合行動將在全球各地催化從事創新的機會，大規模引介最新遊戲教育、孵化與專業開發模式。 這項計畫內含在沙烏地阿拉伯、亞塞拜然和阿拉伯聯合大公國展開的試點計畫，目標是觸及全球各地10萬名以上的學生與年輕創作者。為了促進開發者成長與全球機會，該計畫訂立了以下四大重點工作： 整合學習框架——整合HP Gaming Garage的五項認證課程（遊戲設計、電競管理、程式設計、生成式人工智慧、和網路安全）與Xsolla加速器的實務指導、發行支援和商業準備培訓。 開放加速器和孵化器——開放新手開發者直接使用Xsolla的加速器生態系統，提供指導、籌資機會、投資者準備與建立永續工作模式。 創新與合作...

GamesBeat發布Xsolla提供的全新亞太報告：「為亞洲電子遊戲創造機會」

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的遊戲商務公司Xsolla宣布發布GamesBeat的最新報告《為亞洲電子遊戲創造機會》，該報告由Xsolla提供。這份深度分析文章為GamesBeat Reports系列報告的第二期，它深入探討快速演變的亞太地區及其在塑造全球遊戲產業中扮演的關鍵角色。 該報告由GamesBeat的編輯團隊策劃，由Dean Takahashi、Rachel Kaser及GamesBeat Partnerships合作夥伴團隊撰寫，並獲Xsolla亞太團隊協助。此報告剖析日本、韓國與東南亞三大市場的獨特生態系統，這三大市場的綜合實力正為互動娛樂領域的創新、變現及文化影響樹立新標竿。 亞洲現已成為全球規模最大且最多元化的遊戲產業基地，僅東南亞六大核心市場便擁有逾2.86億玩家，2025年其行動遊戲業產值達148億美元，增長速度更以近兩倍之勢超越西方市場。 報告核心洞察包括： 日本遊戲市場2024年規模達263億美元，預計2033年將突破605億美元，這主要歸功於手機角色扮演類遊戲與益智類遊戲的強勁表現，以及《寶可夢》 和《最終幻想》...

Xsolla與Airbridge合作，為遊戲開發者提供統一的行動端和網頁端表現洞察

洛杉磯，韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於幫助開發者發布遊戲、擴大影響力並實現盈利的全球商務公司Xsolla今日宣布與面向行動行銷人員的領先統一測量平台Airbridge達成一項全新的行動端伺服器到伺服器（S2S）整合。這項策略合作將透過彌合行動行銷活動與Xsolla網店購買行為之間的差距，為行動遊戲開發者提供精準的跨平台績效追蹤。 隨著越來越多的開發者轉向網路商店，以突破傳統應用程式商店的限制，實現直接面向消費者的獲利，理解這些平台外交易的完整價值變得至關重要。透過Airbridge提供支援的Xsolla全新S2S整合方案，開發者現可全面精準掌握行銷活動成效：將網頁購買行為歸因於應用程式內活動，並揭示跨平台真實的玩家終身價值（LTV）與廣告投資報酬率（ROAS）。 Xsolla網店 + Airbridge S2S整合使開發者能夠： 追蹤網店購買行為，將其作為行動玩家旅程的一部分 將收入按獲客和玩家再行銷活動進行分配 瞭解來自應用程式內和網路交易的整體玩家生命週期價值 由Xsolla網店進行的購買將以安全的伺服器到伺服器事件形式傳送至Airbri...
Back to Newsroom