作为其整体增长战略的一部分，SBC Medical对美国领先医疗美容平台OrangeTwist进行战略投资并与之达成合作联盟，以加速全球扩张进程

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为医疗企业及其诊所提供综合咨询与管理服务的全球服务商SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC)（以下简称“SBC Medical”或“公司”）今日宣布，已联合长期机构股东Hildred Capital和Athyrium Capital，完成对美国领先医疗美容连锁机构OrangeTwist的战略性少数股权投资，同时与对方建立结构化合作框架。此次交易标志着SBC Medical正式进军美国这一全球医疗美容领域的核心市场，同时也是公司推进更广泛全球扩张战略的重要里程碑。如需了解更多详情，请点击此处。

SBC Medical在全球范围内为258家合作诊所提供支持，每年管理的患者就诊量超过600万人次。公司已构建起覆盖众多医学领域的规模庞大且技术先进的服务平台，并持续将这些知识整合至统一的平台战略体系中。凭借逾25年的发展历程，公司已建立起可扩展的运营模式，积累了深厚的临床专业能力，并拥有稳健有序的增长业绩记录，这些优势均为SBC Medical顺利推进下一阶段国际扩张奠定了坚实基础。

本次投资意味着SBC Medical将以与OrangeTwist的深度合作为契机，正式启动在美国市场的全面战略扩张。双方将开展联合运营，充分挖掘美国与亚洲市场间的跨境协同效应，助力把握长期增长机遇。

OrangeTwist创立于2015年，专注于无创医美治疗服务，目前已在美国六个州开设24家门店。依托严格的医疗监督体系和数据驱动的临床运营模式，公司提供涵盖注射类、能量类及再生类治疗项目的全方位服务组合。其先进的管理系统整合了采购、临床工作流程与实时关键绩效指标(KPI)追踪功能，既保障了运营的一致性，也为业务的规模化增长提供了有力支撑。

“凭借在无创医美领域始终如一的卓越服务质量和优质客户体验，OrangeTwist稳固了自身在美国市场的领先地位。我们期待将其优势与本公司的专业能力及全球网络相结合，加速在亚洲及其他地区的增长步伐。”

“SBC Medical已在国际市场打造出极具声望和技术实力的医美品牌。其通过与OrangeTwist合作进军美国市场，不仅获得了坚实的运营基础，更加速了他们在全球规模最大、增长最快的医美市场之一的扩张步伐。”

对OrangeTwist的投资是SBC Medical实施多年结构化发展规划的第一步，旨在确立其在美国医疗美容和健康市场的领先地位。此次合作将使两家公司能够在临床方案、技术应用、运营效率和商业战略等方面充分利用跨境协同效应。

此次合作标志着SBC Medical正式启动第一阶段的市场进入计划，为后续业务规模化拓展和市场领先地位的建立奠定了基础。SBC Medical将构建以个人健康和高品质医疗服务为核心的可持续发展模式，致力于为美国和亚洲市场的客户提供差异化价值，同时在全球范围内打造多元且稳健的收入来源。

● 旨在实现可持续盈利增长的全球扩张战略

SBC Medical将国际扩张——尤其是在美国和东南亚的扩张——视为其长期价值创造战略的核心支柱。公司的全球扩张战略遵循三大核心原则：

1. 与业绩表现优异的区域运营商建立合作关系，这些运营商具备卓越的执行能力、强大的品牌影响力和可扩展的商业模式；

2. 运用SBC Medical的差异化运营专长，包括在先进医美治疗、卓越运营和临床安全方面的领先地位，推动合作伙伴网络业绩提升；以及

3. 抢占先发优势，通过获取前沿医疗技术、专有治疗平台及信息共享机制，为未来的创新发展和利润提升提供支持。

公司重点布局卫生和健康领域的高增长赛道，包括再生医学、医疗美容和健康解决方案，同时积极探索人体机能优化、长寿科学及医学4.0等领域的下一代发展机遇。SBC Medical持续评估符合长期增长重点的战略医疗科技平台，例如AI辅助诊断、远程医疗服务及患者体验优化技术等。

● 全球扩张三步走路线图

与OrangeTwist的合作是SBC Medical结构化全球扩张路线图的一部分：

第一阶段：市场进入期（2025–2026年）

深化市场认知，构建战略合作伙伴关系，通过少数股权投资为未来的业务扩张创造更多可能性。

第二阶段：业务扩展期（2027–2028年）

依托积累的市场情报和SBC Medical经实践检验的运营模式，开展选择性收购与合资合作，以加速业务增长并巩固市场竞争地位。

第三阶段：市场领先期（2029年及以后）

以多元收入来源、可扩展临床平台和技术驱动的运营杠杆为支撑，确立SBC Medical在美国及其他重点国际市场的领先运营商地位。

SBC Medical认为，这种严谨有序的分阶段扩张策略，叠加日本本土业务的稳定性与盈利能力，将助力公司实现可持续的长期增长、提升盈利质量并增强全球品牌价值。

关于SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated是一家综合性医疗集团，在多个医疗领域开展范围广泛的特许经营业务，涵盖高端医疗美容、皮肤科、骨科、生殖医学、牙科、AGA（毛发修复）和眼科等。公司旗下管理着多元化的诊所品牌组合，正通过直营模式和医疗旅游业务，积极拓展全球业务版图，并重点布局美国和亚洲市场。2024年9月，公司在纳斯达克挂牌上市，并于2025年6月成功入选罗素3000 (Russell 3000®)指数，该指数是反映美国股票市场整体表现的重要基准。秉承“以医疗创新助力全球民众健康福祉”的集团使命，SBC Medical Group Holdings Incorporated持续提供安全、值得信赖的高品质医疗服务，同时进一步巩固其在医疗质量和可靠性方面的国际声誉。

关于OrangeTwist

OrangeTwist是一家快速发展的全国性医疗美容与健康护理服务提供商，目前在加州、德州、华盛顿州、内华达州、科罗拉多州和新泽西州设有24家门店。OrangeTwist由国际知名医疗总监Grant Stevens, M.D. F.A.C.S.博士，以及资深医疗保健服务/医疗科技行业高管、前HydraFacial Company首席执行官Clint Carnell联合创立。该公司凭借热情周到的服务，依托顶尖的临床医师团队和严格的医疗监督体系，为客户提供定制化的注射类、能量类及再生类医美治疗服务。

如需了解更多信息，请访问www.orangetwist.com。

关于Hildred

Hildred是一家专注于医疗保健领域的私募股权公司，致力于发掘机遇以助力中型市场企业创造价值。该公司专长于与企业管理团队合作，帮助其拓展业务平台、实现盈利增长、推动战略与运营优化、促进业务发展并提升企业估值。如需了解更多信息，请访问www.hildred.com，并在LinkedIn上关注该公司。

关于Athyrium

Athyrium是一家专业资产管理公司，成立于2008年，专注于全球医疗保健领域的投资机遇。公司为承诺资本规模逾46亿美元的基金提供咨询服务。Athyrium团队拥有丰富的投资经验，投资领域覆盖多个资产类别，包括上市股权、私募股权、固定收益、特许权使用费及其他结构化证券等。Athyrium的投资涵盖所有医疗保健垂直领域，包括生物制药、医疗器械和产品、医疗保健服务以及医疗保健信息技术。如需了解更多信息，请访问www.athyrium.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实或当前状况的陈述，而是仅代表公司对未来事件和业绩的信念，其中许多就其性质而言具有内在的不确定性，并且不在公司掌控范围内。这些前瞻性陈述反映了公司当前对以下事项的看法，包括但不限于：公司对OrangeTwist的战略投资和与该公司的合作联盟；产品发布计划和战略；收入和收益的增长；以及商业前景等。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“考虑”、“估计”、“相信”、“计划”、“预计”、“预测”、“潜在”、“目标”或“希望”等词语或者这些或类似词语的否定形式的使用来加以识别。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，并受到难以预测或量化的各种风险、不确定性、假设或情况变化的影响。前瞻性陈述基于管理层的当前预期，并非对未来业绩的保证。除非法律要求，否则公司不承担或接受任何公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订的义务，以反映其预期的任何变化，或者任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。可能导致实际结果与当前预期大相径庭的因素可能不时出现，公司无法预测所有这些因素；此类因素包括全球、区域或当地经济、商业、竞争、市场和监管条件的变化，以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件的“风险因素”标题下和其他部分列出的因素，这些文件可在SEC网站上查阅，网址为www.sec.gov。

