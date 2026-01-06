A SBC Medical acelera a expansão global com investimento estratégico e aliança com uma plataforma líder de MedSpa nos EUA, a OrangeTwist, como parte de uma estratégia mais ampla de crescimento

IRVINE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” ou a “Companhia”), fornecedora global de serviços abrangentes de consultoria e gestão para corporações médicas e suas clínicas, anunciou hoje a conclusão de um investimento estratégico minoritário em participação acionária e o estabelecimento de uma estrutura formal de colaboração com a OrangeTwist, uma das principais redes de MedSpa com sede nos Estados Unidos, juntamente com seus acionistas institucionais de longa data, Hildred Capital e Athyrium Capital. Essa transação marca a entrada formal da SBC Medical nos Estados Unidos — um mercado global estratégico para a estética médica — e representa um marco significativo na estratégia mais ampla de expansão global da Companhia. Para mais detalhes, clique aqui.

Apoiando 258 clínicas afiliadas em todo o mundo e gerenciando mais de seis milhões de atendimentos de pacientes por ano, a SBC Medical construiu uma das maiores e mais sofisticadas plataformas em uma ampla gama de disciplinas médicas, integrando continuamente esse conhecimento a uma estratégia de plataforma coesa. Com mais de 25 anos de história, a Companhia desenvolveu um modelo operacional escalável, profunda expertise clínica e um sólido histórico de crescimento disciplinado — fundamentos que posicionam a SBC Medical de forma estratégica para executar com sucesso sua próxima fase de expansão internacional.

Este investimento marca o início da expansão estratégica em larga escala da SBC Medical no mercado dos EUA por meio de uma parceria sólida com a OrangeTwist, e ambas as empresas buscarão operações conjuntas que aproveitem as sinergias transfronteiriças entre os EUA e a Ásia para apoiar oportunidades de crescimento a longo prazo.

Fundada em 2015, a OrangeTwist é especializada em tratamentos estéticos não invasivos e atualmente opera 24 unidades em seis estados dos Estados Unidos. Com forte supervisão médica e operações clínicas orientadas por dados, a empresa oferece um portfólio abrangente de tratamentos injetáveis, baseados em energia e regenerativos. Seu avançado sistema de gestão, que integra compras, fluxos de trabalho clínicos e acompanhamento de KPIs em tempo real, garante consistência operacional e dá suporte a um crescimento escalável.

Comentário de Yoshiyuki Aikawa, CEO do SBC Medical Group Holdings

“A OrangeTwist consolidou sua liderança no mercado americano ao oferecer consistentemente qualidade excepcional e experiências extraordinárias aos clientes em medicina estética não invasiva. Estamos ansiosos para combinar seus pontos fortes com nossa expertise e rede global para acelerar o crescimento na Ásia e em outras regiões.”

Comentário de Clint Carnell, cofundador da OrangeTwist

“A SBC Medical construiu uma das marcas estéticas mais respeitadas e sofisticadas em nível internacional. Sua entrada nos Estados Unidos por meio de uma parceria com a OrangeTwist oferece uma base operacional excepcionalmente sólida e acelera sua capacidade de escalar em um dos maiores e mais dinâmicos mercados de estética do mundo.”

Estratégia Global de Crescimento da SBC Medical

O investimento da SBC Medical na OrangeTwist é o primeiro passo em um plano estruturado de vários anos para estabelecer uma posição de liderança no mercado de estética médica e bem-estar dos EUA. A parceria permite que ambas as empresas aproveitem sinergias internacionais em protocolos clínicos, adoção de tecnologia, eficiência operacional e estratégia comercial.

Essa parceria marca o início da Fase 1 da iniciativa de entrada no mercado da SBC Medical e estabelece as bases para futuras fases de expansão e liderança de mercado. Ao integrar um modelo sustentável focado no bem-estar pessoal e em resultados médicos de alta qualidade, a SBC Medical visa oferecer valor diferenciado aos clientes nos EUA e na Ásia, enquanto constrói fluxos de receita diversificados e resilientes em diferentes regiões geográficas.

● Estratégia de expansão global projetada para um crescimento sustentável dos resultados

A SBC Medical enxerga a expansão internacional — especialmente nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático — como um pilar central de sua estratégia de criação de valor no longo prazo. A tese de expansão global da empresa é orientada por três princípios fundamentais:

1. Estabelecer parcerias com operadores regionais de alto desempenho que demonstrem capacidade de execução, forte presença de marca e modelos de negócios escaláveis;

2. Implementar a expertise operacional diferenciada da SBC Medical, incluindo liderança em tratamentos estéticos avançados, excelência operacional e segurança clínica, para impulsionar a melhoria do desempenho em todas as redes de parceiros;

3. Garantir vantagens de pioneirismo por meio do acesso a tecnologias médicas emergentes, plataformas de tratamento proprietárias e mecanismos de compartilhamento de informações que apoiam a inovação futura e a expansão da margem de lucro.

A empresa está focada em categorias de alto crescimento dentro do setor de saúde e bem-estar — incluindo medicina regenerativa, medicina estética e soluções de bem-estar — enquanto também explora oportunidades de próxima geração em otimização humana, ciência da longevidade e Medicina 4.0. A SBC Medical continua avaliando plataformas estratégicas de tecnologia médica, como diagnósticos habilitados por IA, recursos de telemedicina e tecnologias de experiência do paciente que estejam alinhadas com suas prioridades de crescimento a longo prazo.

● Roteiro de Expansão Global em Três Fases

A parceria com a OrangeTwist faz parte do plano estruturado de expansão global da SBC Medical:

Fase 1: Entrada (2025–2026)

Aprofundar o conhecimento do mercado, construir parcerias estratégicas e implementar investimentos minoritários que criem opções para expansão futura.

Fase 2: Escala (2027–2028)

Aproveitar a inteligência de mercado acumulada e o modelo operacional comprovado da SBC Medical para buscar aquisições e joint ventures seletivas capazes de acelerar o crescimento e fortalecer o posicionamento competitivo.

Fase 3: Liderança (2029 em diante)

Estabelecer a SBC Medical como uma operadora líder nos Estados Unidos e em outros mercados internacionais prioritários, apoiada por fluxos de receita diversificados, plataformas clínicas escaláveis ​​e alavancagem operacional impulsionada pela tecnologia.

A SBC Medical acredita que essa abordagem disciplinada e faseada — combinada com a estabilidade e a rentabilidade de seus negócios no Japão — posiciona a empresa para alcançar um crescimento sustentável a longo prazo, melhorar a qualidade dos lucros e aumentar o valor da marca global.

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical Group Holdings Incorporated é um grupo médico abrangente que opera uma ampla gama de negócios franqueados em diversas áreas médicas, incluindo medicina estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamento de fertilidade, odontologia, alopecia androgenética (restauração capilar) e oftalmologia. A empresa administra um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global, principalmente nos Estados Unidos e na Ásia, por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa foi listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para inclusão no índice Russell 3000®, um amplo índice de referência do mercado de ações dos EUA. Guiada por seu Propósito de Grupo, “Contribuir para o bem-estar das pessoas em todo o mundo por meio da inovação médica”, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a fornecer serviços médicos seguros, confiáveis ​​e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece ainda mais sua reputação internacional de qualidade e confiança em cuidados médicos.

Para obter mais informações, acesse https://sbc-holdings.com/

Para mais informações e atualizações da SBC Holdings, siga-nos no LinkedIn

Sobre a OrangeTwist

A OrangeTwist é uma fornecedora nacional de rápido crescimento de tratamentos estéticos e de bem-estar com supervisão médica, com 24 unidades na Califórnia, Texas, Washington, Nevada, Colorado e Nova Jersey. A OrangeTwist foi cofundada pelo renomado diretor médico Dr. Grant Stevens, M.D., F.A.C.S., e por Clint Carnell, um experiente executivo dos setores de serviços de saúde e tecnologia médica e ex-CEO da HydraFacial Company. A empresa oferece um portfólio curado de tratamentos injetáveis, baseados em energia e regenerativos, por meio de uma experiência orientada à hospitalidade, apoiada por clínicos de excelência e forte supervisão médica.

Para mais informações, acesse www.orangetwist.com.

Sobre a Hildred

A Hildred é uma gestora de private equity focada no setor de saúde que busca oportunidades para criar valor em empresas de médio porte. A firma é especializada em parcerias com equipes de gestão para ajudá-las a escalar suas plataformas, gerar crescimento de resultados, promover melhorias estratégicas e operacionais, impulsionar o desenvolvimento de negócios e expandir múltiplos. Para mais informações, acesse www.hildred.com e siga a empresa no LinkedIn.

Sobre a Athyrium

A Athyrium é uma empresa especializada em gestão de ativos, fundada em 2008 com foco em oportunidades de investimento no setor global de saúde. A Athyrium assessora fundos com mais de US$ 4,6 bilhões em capital comprometido. A equipe da Athyrium possui vasta experiência em investimentos em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo ações, private equity, renda fixa, royalties e outros títulos estruturados. A Athyrium investe em todos os segmentos do setor de saúde, incluindo biofarmacêutica, dispositivos e produtos médicos, serviços voltados para a saúde e tecnologia da informação em saúde. Para mais informações, acesse www.athyrium.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são fatos históricos nem declarações sobre condições atuais, mas representam apenas as crenças da Companhia em relação a eventos e desempenho futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e estão fora do controle da Companhia. Essas declarações prospectivas refletem as visões atuais da Companhia com relação, entre outros aspectos, ao investimento estratégico e à aliança com a OrangeTwist, aos planos e estratégias de lançamento de produtos, ao crescimento de receitas e lucros e às perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “considera”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “metas” ou “espera”, ou por seus termos negativos ou expressões semelhantes. A Companhia alerta os leitores para que não depositem confiança excessiva em quaisquer declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado e estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, premissas ou mudanças de circunstâncias que são difíceis de prever ou quantificar. As declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da administração e não constituem garantias de desempenho futuro. A Companhia não assume nem aceita qualquer obrigação de divulgar publicamente atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tais declarações se baseiam, exceto quando exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais podem surgir periodicamente, e não é possível para a Companhia prever todos eles; tais fatores incluem, entre outros, mudanças nas condições econômicas, empresariais, competitivas, de mercado e regulatórias globais, regionais ou locais, bem como aquelas listadas sob o título “Fatores de Risco” e em outras partes dos registros da Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – “SEC”), que estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.