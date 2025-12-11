Andersen Global新增巴西成员公司，强化法律服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着Lotti e Araújo正式成为成员公司，Andersen Global进一步巩固了其在巴西的法律平台，同时增强了在拉丁美洲地区的服务能力。

Lotti e Araújo成立于20多年前，为巴西本土及跨国客户提供覆盖多个行业的综合法律咨询服务。其多领域业务包括公司法、税法、劳动法、诉讼、催收和信贷追偿，同时还提供专项服务，包括隐匿资产排查以及旧案中的上诉保证金和司法保证金追回。此外，该公司还处理仲裁、行政法、外商投资、房地产、知识产权、数据保护和企业重组相关事务，并为公司设立提供律师助理支持，以及代表客户与监管机构对接。该团队为客户提供预防性法律策略咨询，并协助处理在巴西行政机构和法院的复杂纠纷案件。

Lotti e Araújo管理合伙人Rogério Araújo表示：“在Lotti e Araújo，我们的业务建立在道德、精准和提供定制化法律解决方案的承诺之上。”管理合伙人Marco Lotti、Rodolfo Silveira和Fábio Lotti补充道：“成为Andersen Global的成员公司，能将我们的本地服务能力与全球平台相连，进一步巩固这一基础。这使我们能够更好地为有跨境需求的客户提供支持，尤其是那些在巴西不断变化的监管和商业环境中开展业务的客户。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作提升了我们在巴西的法律业务布局，也强化了我们更广泛的拉丁美洲服务平台。Lotti e Araújo在企业咨询、纠纷解决和行政事务方面的深厚积淀，拓展了我们为巴西乃至全球客户提供一体化、无缝解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司和合作公司在1000多个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。