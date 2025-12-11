-

Andersen amplia la gamma di servizi legali a livello globale aggiungendo ai suoi membri una prestigiosa società brasiliana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la sua piattaforma legale in Brasile grazie a Lotti e Araújo che si aggiunge ai membri dell’associazione rafforzandone le capacità nell’America Latina.

Fondata oltre 20 anni fa, Lotti e Araújo offre una gamma completa di servizi di consulenza legale a clienti brasiliani e operanti a livello internazionale in numerosi settori. La sua attività multidisciplinare copre normativa aziendale, questioni fiscali, diritto del lavoro, cause e tutte le fasi della raccolta dei crediti – insieme ad attività apposite per l’identificazione di asset nascosti e il recupero di cauzioni di appello e depositi giudiziari in procedimenti pendenti da lungo tempo. Gestisce anche casi riguardanti arbitrati, diritto amministrativo, investimenti esteri, proprietà immobiliari, proprietà intellettuale, protezione dei dati e ristrutturazioni societarie, e offre sia assistenza paralegale per la costituzione di società e la rappresentanza dinanzi alle autorità di regolamentazione sia consulenza su strategie legali preventive e controversie complesse dinanzi agli organi amministrativi e ai tribunali brasiliani.

“Noi di Lotti e Araújo abbiamo sviluppato la nostra attività sulla base di principi etici e di precisione oltre che sull’impegno a offrire soluzioni legali su misura”, spiega Rogério Araújo, managing partner Lotti e Araújo. “Diventando una società membro di Andersen Global, rafforziamo queste fondamenta connettendo i nostri servizi legali con una piattaforma globale. Ciò ci consentirà di assistere meglio i clienti con esigenze transfrontaliere, particolarmente quelli che devono operare nel panorama commerciale e normativo in evoluzione del Brasile”, aggiungono i managing partner Marco Lotti, Rodolfo Silveira e Fábio Lotti.

“Questa transizione consolida la nostra presenza legale in Brasile e rafforza la nostra più ampia piattaforma nell’America Latina”, conclude Mark L. Vorsatz, ceo e presidente del cda globale Andersen. “Le vaste competenze di Lotti e Araújo nei campi della consulenza aziendale, della risoluzione di controversie e in questioni amministrative amplia la nostra capacità di offrire soluzioni integrate ai clienti operanti sia in Brasile sia a livello globale”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

