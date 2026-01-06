-

SBC Medical accelera l'espansione globale con un investimento strategico e una partnership con OrangeTwist, importante piattaforma statunitense di MedSpa nell'ambito della più ampia strategia di crescita

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un fornitore globale di servizi completi di consulenza e gestione alle aziende sanitarie e rispettive cliniche, oggi ha annunciato la conclusione di un investimento strategico di capitale di minoranza e la creazione di uno schema collaborativo strutturato con OrangeTwist, importante catena di MedSpa basata negli Stati Uniti, assieme ai suoi azionisti istituzionali di lunga data, Hildred Capital e Athyrium Capital. Questa transazione segna l'ingresso formale di SBC Medical negli Stati Uniti, un mercato globale di importanza fondamentale per la medicina estetica, e rappresenta un grande traguardo nella più ampia strategia di espansione globale della Società.

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Direttore del dipartimento di IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Direttore delle pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (Orario USA)
Bill Zima / Managing Partner; E-mail: bill.zima@icrinc.com

SBC Medical Group Holdings Incorporated

NASDAQ:SBC
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

