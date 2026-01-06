SBC Medical accélère son expansion mondiale avec un investissement stratégique et une alliance avec une plateforme MedSpa américaine de premier plan OrangeTwist dans le cadre d'une stratégie de croissance plus large

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq : SBC) (« SBC Medical » ou la « société »), fournisseur mondial de services complets de conseil et de gestion aux sociétés médicales et à leurs cliniques, annonce aujourd’hui la finalisation d’un investissement stratégique en actions minoritaire et la mise en place d’un cadre de collaboration structuré avec OrangeTwist, une chaîne MedSpa de premier plan basée aux États-Unis, aux côtés de ses actionnaires institutionnels de longue date, Hildred Capital et Athyrium Capital. Cette transaction marque l’entrée formelle de SBC Medical aux États-Unis, une plateforme mondiale clé pour l’esthétique médicale, et représente une étape majeure dans la stratégie d’expansion mondiale plus large de la société. Pour plus de détails, cliquez ici.

En soutenant 258 cliniques affiliées dans le monde et en gérant plus de six millions de visites de patients chaque année, SBC Medical a construit l'une des plateformes les plus grandes et les plus sophistiquées dans un large éventail de disciplines médicales, intégrant continuellement ces connaissances dans une stratégie de plateforme cohérente. Avec plus de 25 ans d’histoire, la société a développé un modèle opérationnel évolutif, une expertise clinique approfondie et une solide expérience en matière de croissance disciplinée, des fondations qui permettent à SBC Medical de mener à bien sa prochaine phase d’expansion internationale.

Cet investissement marque le début de l’expansion stratégique à grande échelle de SBC Medical sur le marché américain grâce à un partenariat engagé avec OrangeTwist, et les deux sociétés poursuivront des opérations conjointes qui tireront parti des synergies transfrontalières entre les États-Unis et l’Asie pour soutenir les opportunités de croissance à long terme.

Créé en 2015, OrangeTwist est spécialisé dans les traitements esthétiques non invasifs et exploite actuellement 24 sites dans six États américains. Avec une supervision médicale éprouvée et des opérations cliniques axées sur les données, la société offre un portefeuille complet de traitements injectables, à base d'énergie et régénératifs. Son système de gestion avancé intégrant l'approvisionnement, les flux de travail cliniques et le suivi des KPI en temps réel assure une cohérence opérationnelle et prend en charge une croissance évolutive.

Commentaire de Yoshiyuki Aikawa, CEO de SBC Medical Group Holdings

« OrangeTwist a consolidé son leadership sur le marché américain en offrant constamment une qualité exceptionnelle et une expérience client optimale en médecine esthétique non invasive. Nous nous réjouissons à la perspective de combiner leurs forces avec notre expertise et notre réseau mondial pour accélérer la croissance en Asie et au-delà. »

Commentaire de Clint Carnell, cofondateur d'OrangeTwist

« SBC Medical a construit l’une des marques esthétiques les plus respectées et les plus sophistiquées au niveau international. Leur entrée aux États-Unis grâce à un partenariat avec OrangeTwist constitue une base opérationnelle exceptionnellement solide et accélère leur capacité à évoluer sur l’un des marchés esthétiques les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. »

Stratégie de croissance mondiale de SBC Medical

L’investissement de SBC Medical dans OrangeTwist est la première étape d’une feuille de route structurée et pluriannuelle visant à établir une place de leader sur le marché américain de l’esthétique médicale et du bien-être. Le partenariat permet aux deux entreprises de tirer parti des synergies transfrontalières entre les protocoles cliniques, l'adoption de technologies, l'efficacité opérationnelle et la stratégie commerciale.

Ce partenariat marque le début de l’initiative d’entrée sur le marché de phase 1 de SBC Medical et jette les bases de futures phases d’échelle et de leadership sur le marché. En intégrant un modèle durable axé sur le bien-être personnel et des résultats médicaux de haute qualité, SBC Medical vise à offrir une valeur différenciée aux clients aux États-Unis et en Asie, tout en créant des flux de revenus diversifiés et résilients dans toutes les zones géographiques.

● Stratégie d'expansion mondiale conçue pour une croissance durable des revenus

SBC Medical considère l’expansion internationale, en particulier aux États-Unis et en Asie du Sud-Est, comme un pilier central de sa stratégie de création de valeur à long terme. La thèse d’expansion mondiale de la société est guidée par trois principes fondamentaux :

1. Collaborer avec des opérateurs régionaux performants disposant d'une capacité d'exécution démontrée, une forte présence de la marque et des modèles commerciaux évolutifs ;

2. Déployer l’expertise opérationnelle différenciée de SBC Medical, y compris le leadership en matière de traitements esthétiques avancés, d’excellence opérationnelle et de sécurité clinique, afin de stimuler le renforcement des performances dans l’ensemble des réseaux de partenaires ; et

3. Confirmer les avantages des nouveaux arrivants grâce à l'accès aux technologies médicales émergentes, aux plateformes de traitement propriétaires et aux mécanismes de partage d'informations qui soutiennent l'innovation future et l'expansion des marges.

La société se concentre sur les catégories à forte croissance dans le domaine de la santé et du bien-être, y compris la médecine régénérative, la médecine esthétique et les solutions de bien-être, tout en explorant les possibilités de la prochaine génération en matière d’optimisation humaine, de science de la longévité et de médecine 4.0. SBC Medical continue d'évaluer des plates-formes technologiques médicales stratégiques telles que les diagnostics basés sur l'IA, les capacités de télémédecine et les technologies d'expérience des patients qui s'alignent sur ses priorités de croissance à long terme.

● Feuille de route en trois phases pour l'expansion mondiale

Le partenariat OrangeTwist s’inscrit dans la feuille de route d’expansion mondiale structurée de SBC Medical :

Phase 1 : entrée (2025–2026)

Approfondir la compréhension du marché, établir des partenariats stratégiques et déployer des investissements minoritaires qui créent une option pour une expansion future.

Phase 2 : mise à l'échelle (2027–2028)

Tirer parti des informations accumulées sur le marché et du modèle d’exploitation éprouvé de SBC Medical pour poursuivre des acquisitions sélectives et des coentreprises capables d’accélérer la croissance et de renforcer le positionnement concurrentiel.

Phase 3 : leadership (à compter de 2029)

Établir SBC Medical en tant qu'opérateur leader aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux prioritaires, soutenu par des sources de revenus diversifiées, des plateformes cliniques évolutives et un levier opérationnel axé sur la technologie.

SBC Medical estime que cette approche disciplinée et progressive, combinée à la stabilité et à la rentabilité de ses activités au Japon, permet à la société de générer une croissance durable à long terme, une amélioration de la qualité des bénéfices et une augmentation de la valeur de la marque mondiale.

À propos de SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated est un groupe médical complet qui exploite un large éventail d'entreprises franchisées dans divers domaines médicaux, notamment la médecine esthétique avancée, la dermatologie, l'orthopédie, le traitement de la fertilité, la dentisterie, la restauration capillaire et l'ophtalmologie. La société gère un portefeuille diversifié de marques de cliniques et étend activement sa présence mondiale, en particulier aux États-Unis et en Asie, par le biais d'opérations directes et d'initiatives de tourisme médical. En septembre 2024, la société a été cotée au Nasdaq et, en juin 2025, elle a été sélectionnée pour être incluse dans l'indice Russell 3000®, un indice de référence général du marché boursier américain. Guidé par son objectif de groupe de « contribuer au bien-être des personnes dans le monde entier grâce à l’innovation médicale », SBC Medical Group Holdings Incorporated continue de fournir des services médicaux sûrs, fiables et de haute qualité tout en renforçant sa réputation internationale en matière de qualité et de confiance dans les soins médicaux.

À propos d'OrangeTwist

OrangeTwist est un fournisseur national en croissance rapide de traitements esthétiques et de bien-être médicalement supervisés avec 24 sites (Californie, Texas, Washington, Nevada, Colorado et New Jersey). OrangeTwist a été cofondé par le Dr Grant Stevens, directeur médical de renommée mondiale, M.D. F.A.C.S. et Clint Carnell, un dirigeant expérimenté des services de santé / technologie médicale et ancien CEO de la société HydraFacial. La société offre un portefeuille sélectionné de traitements injectables, à base d'énergie et régénératifs grâce à une expérience axée sur l'hospitalité soutenue par les meilleurs cliniciens de sa catégorie et une surveillance médicale forte.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.orangetwist.com.

À propos de Hildred

Hildred est une société de capital-investissement axée sur les soins de santé qui cherche des opportunités de créer de la valeur dans les entreprises du marché intermédiaire. La société se spécialise dans le partenariat avec les équipes de direction pour les aider à faire évoluer leurs plateformes, à générer une croissance des bénéfices, à promouvoir des améliorations stratégiques et opérationnelles, à générer un développement commercial et à stimuler une expansion multiple. Pour plus d'informations, visitez www.hildred.com et suivez la société sur LinkedIn.

À propos d'Athyrium

Athyrium est une société spécialisée dans la gestion d'actifs créée en 2008 pour se concentrer sur les opportunités d'investissement dans le secteur mondial de la santé. Athyrium conseille des fonds dont le capital engagé s'élève à plus de 4,6 milliards de dollars. L'équipe d'Athyrium possède une expérience considérable en matière d'investissement dans un large éventail de catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, le capital-investissement, les titres à revenu fixe, les redevances et d'autres titres structurés. Athyrium investit dans tous les secteurs de la santé, y compris la biopharmacie, les dispositifs et produits médicaux, les services axés sur les soins de santé et les technologies de l'information en matière de soins de santé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.athyrium.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques ou des déclarations de conditions actuelles, mais représentent plutôt les croyances de la société concernant des événements et des performances futurs, dont beaucoup, par leur nature, sont intrinsèquement incertains et hors du contrôle de la société. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la société en ce qui concerne, entre autres, l’investissement stratégique et l’alliance de la société avec OrangeTwist, les plans et stratégies de lancement de produits ; la croissance des revenus et des bénéfices ; et perspectives commerciales. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes tels que « peut », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « estime », « croit », « planifie », « prévoit », « projette », « potentiel », « cible » ou « espère » ou le négatif de ces termes ou de termes similaires. La société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et qui sont soumises à divers risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances difficiles à prévoir ou à quantifier. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performances futures. La société ne s’engage pas et n’accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives pour refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi l’exige. Ces facteurs comprennent, entre autres, les changements dans les conditions économiques, commerciales, concurrentielles, de marché et réglementaires mondiales, régionales ou locales, ainsi que ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les documents déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), qui peuvent être consultés sur le site Web de la SEC sur www.sec.gov.

