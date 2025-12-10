AVIGNON, Francia--(BUSINESS WIRE)--

Sainte Catherine, Institut du Cancer Avignon-Provence (ICAP) es el primer centro de Europa en implementar los últimos avances de Varian Halcyon con integración Identify, PerfectKinetix Dynamic Couch e HyperSight para servicios de radioterapia personalizada

Institut du Cancer Avignon-Provence (ICAP) y Varian, una empresa de Siemens Healthineers, han anunciado hoy la primera instalación en Europa de la plataforma de radioterapia Halcyon, en su versión 5.0, combinada con la gestión del movimiento en tiempo real IDENTIFY y la camilla dinámica PerfectKinetix. Este logro representa un avance importante en la prestación de una radioterapia más precisa, eficiente y personalizada y al mismo tiempo, mejora la experiencia general del paciente.

La última evolución de la plataforma Halcyon de Varian combina la posibilidad ubicar mejor al paciente al paciente, gestionar el movimiento en tiempo real con IDENTIFY y la tecnología integrada de imagen HyperSight de alta calidad.

