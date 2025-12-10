Netbank選擇Thredd推動其於全菲律賓推出的新世代Cards-as-a-Service服務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Thredd領先的次世代全球支付處理商，今日宣布菲律賓首個完全受監管的嵌入式銀行平台Netbank已選擇Thredd來推出其全新的Cards-as-a-Service（CaaS）解決方案，幫助金融科技公司、電子錢包與銀行在消費者與商業領域迅速部署現代且彈性的卡片發行服務。

Netbank的CaaS解決方案運用Thredd的完整全方位卡片發行平台，支援虛擬與實體卡片，並提供先進的支出控管、即時卡片建立API、強大的卡片管理系統、直覺化的營運平台，以及與Google Pay的無縫整合。此合作夥伴關係使Netbank的客戶能夠提供創新的卡片產品，以滿足菲律賓市場不斷演變的需求。

近期中央銀行與第三方資料顯示，菲律賓在加速邁向無現金經濟的同時，數位支付的交易量與交易價值正經歷顯著成長，預計至2033年數位支付將以13.8%的複合年增長率持續擴張。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「菲律賓展現出充滿活力的成長機會，特別是在社交商務、微型商戶以及SME/SMB族群。我們與Netbank的合作將促成新一波消費者與商業應用場景，包括費用與撥付卡片，以及零工經濟與承包商支付解決方案，進一步支援該國的數位轉型。」

Netbank創辦人Gus Poston表示：「透過與Thredd的合作，我們使遍及菲律賓的金融科技與EMI夥伴能夠快速且輕鬆地推出現代化卡片產品。這已經是我們120多家金融科技夥伴普遍需求的產品。」他補充道：「此合作加速了我們推動全國金融創新與包容的使命。」

關於Netbank

Netbank是東南亞首家專注於嵌入式銀行的完全受監管銀行。它以全白標方式提供銀行服務，使菲律賓的金融科技公司能快速成長並降低成本，從而加速金融包容性與創新。Netbank提供簡單、創新且低成本的解決方案，使金融科技公司能開設帳戶、提供貸款並管理支付。如需了解更多資訊，請造訪www.netbank.ph或聯絡pr@netbank.ph。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的以AI為先、雲端啟用的發卡處理平台，驅動次世代全球支付。透過單一API統一平台，Thredd向47個國家/地區的100多家金融科技、數位銀行與嵌入式金融服務提供者提供借記卡、信用卡、數位錢包及帳本功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運版圖、本地專業知識，以及將AI整合於平台的每一層，Thredd專為速度、規模與現代發卡模式而設計，並在市場進入、客戶體驗、安全性、法規嚴謹性與營運韌性上樹立標準。如需了解更多資訊，請造訪www.thredd.com。

