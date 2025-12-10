-

Netbank選擇Thredd推動其於全菲律賓推出的新世代Cards-as-a-Service服務

菲律賓首個完全受監管的嵌入式銀行平台，旨在透過其全新Cards-as-a-Service（CaaS）解決方案，協助國內銀行與金融科技公司快速推出並擴大現代化卡片產品的規模

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Thredd領先的次世代全球支付處理商，今日宣布菲律賓首個完全受監管的嵌入式銀行平台Netbank已選擇Thredd來推出其全新的Cards-as-a-Service（CaaS）解決方案，幫助金融科技公司、電子錢包與銀行在消費者與商業領域迅速部署現代且彈性的卡片發行服務。

Netbank的CaaS解決方案運用Thredd的完整全方位卡片發行平台，支援虛擬與實體卡片，並提供先進的支出控管、即時卡片建立API、強大的卡片管理系統、直覺化的營運平台，以及與Google Pay的無縫整合。此合作夥伴關係使Netbank的客戶能夠提供創新的卡片產品，以滿足菲律賓市場不斷演變的需求。

近期中央銀行與第三方資料顯示，菲律賓在加速邁向無現金經濟的同時，數位支付的交易量與交易價值正經歷顯著成長，預計至2033年數位支付將以13.8%的複合年增長率持續擴張。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「菲律賓展現出充滿活力的成長機會，特別是在社交商務、微型商戶以及SME/SMB族群。我們與Netbank的合作將促成新一波消費者與商業應用場景，包括費用與撥付卡片，以及零工經濟與承包商支付解決方案，進一步支援該國的數位轉型。」

Netbank創辦人Gus Poston表示：「透過與Thredd的合作，我們使遍及菲律賓的金融科技與EMI夥伴能夠快速且輕鬆地推出現代化卡片產品。這已經是我們120多家金融科技夥伴普遍需求的產品。」他補充道：「此合作加速了我們推動全國金融創新與包容的使命。」

關於Netbank

Netbank是東南亞首家專注於嵌入式銀行的完全受監管銀行。它以全白標方式提供銀行服務，使菲律賓的金融科技公司能快速成長並降低成本，從而加速金融包容性與創新。Netbank提供簡單、創新且低成本的解決方案，使金融科技公司能開設帳戶、提供貸款並管理支付。如需了解更多資訊，請造訪www.netbank.ph或聯絡pr@netbank.ph

關於Thredd

Thredd是值得信賴的以AI為先、雲端啟用的發卡處理平台，驅動次世代全球支付。透過單一API統一平台，Thredd向47個國家/地區的100多家金融科技、數位銀行與嵌入式金融服務提供者提供借記卡、信用卡、數位錢包及帳本功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運版圖、本地專業知識，以及將AI整合於平台的每一層，Thredd專為速度、規模與現代發卡模式而設計，並在市場進入、客戶體驗、安全性、法規嚴謹性與營運韌性上樹立標準。如需了解更多資訊，請造訪www.thredd.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

More News From Thredd

Thredd協助BigPay成功完成卡片組合向下一代平台移轉

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 下一代全球支付處理領軍企業Thredd已成功將BigPay的虛擬和實體卡組合從原有的傳統處理商移轉至Thredd的下一代平台，彰顯出Thredd在複雜卡片組合移轉領域的領導地位。該移轉專案涵蓋超過250萬張卡片，是Thredd近年來完成的多個同類項目之一，集中體現了其深厚的移轉經驗、完善的流程體系和先進技術的獨特結合。隨著業界掀起現代化升級與平台更換浪潮，這些特質的重要性日益彰顯。 此次成就的達成恰逢業界關鍵轉捩點。產業分析師估計，若零售銀行未能推進現代化轉型，其支付業務收入每年可能面臨10%至15%的流失風險，因為傳統平台難以滿足對於超個人化服務、數位化體驗、快速上市週期和營運效率的需求。未來五年，預計每年將有超過1億張卡片移轉至現代化平台，市場對經驗豐富的移轉合作夥伴的需求達到前所未見的高度。 Thredd執行長Jim McCarthy表示：「產業正面臨一個策略契機窗口——同時也是技術層面的最後通牒。預計到2030年，受困于傳統平台的卡片組合將因無法創新且難以控制停機和後台營運低效帶來的高額成本，面臨市場佔有率、客戶群...

Thredd簽署里程碑式協議，在全球啟用Visa Cloud Connect

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理機構Thredd今日宣布已簽署協議，將在全球啟用Visa Cloud Connect。這一里程碑事件體現了Thredd對雲端優先基礎設施的持續投入，同時強化了其在支付處理領域的全球技術領導者地位。 Visa Cloud Connect允許企業透過自身雲端基礎設施接取Visa安全且功能強大的全球支付網路VisaNet。Visa Cloud Connect專為雲端原生客戶量身打造，有助於提升靈活性、加快產品上市速度，並實現順暢的跨境規模化擴充。 根據協議，Thredd將接取Visa Cloud Connect的三個全球端點，並承諾完成全面全球化部署。服務上線後，將消除多區域整合需求，協助客戶開拓新市場，並加快推進Thredd打造統一全球處理平台的願景。 Thredd產品與合作負責人Jonathan Vaux表示：「簽署這份協議旨在建構適用於未來需求的支付基礎設施。透過在全球啟用Visa Cloud Connect，我們將協助客戶更快速、更穩健地接取Visa網路，同時推進我們提供單一雲端優先全球平台的...

Bybit深化與Thredd的合作，推動與加密貨幣相關聯的多幣種簽帳金融卡的全球規模化發展

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理商Thredd今日宣布，與按交易量計全球第二大加密貨幣交易所Bybit深化合作。此次合作將支援Bybit旗下旗艦產品——多幣種加密貨幣關聯支付卡Bybit Card在各地區的推廣，協助該卡在全球關鍵市場彌合數字資產與日常支付之間的差距。 Thredd的處理平台具備規模化能力，且能因應不同地區的法規要求。透過單一連接，Bybit即可設定符合當地法規遵循要求的市場特定方案，同時保持集中化可視管理。這種靈活性使Bybit得以快速進軍多個市場，並持續擴大業務版圖。 全球超過200萬使用者信賴Bybit Card，核心原因在於其三大優勢：具有競爭力的持卡人獎勵、真正的全球使用權限，以及加密貨幣一鍵兌換法幣的便捷性。Bybit借助Thredd的基礎設施，發行虛擬與實體兩種形態的Visa和Mastercard支付卡，讓使用者可即時將持有的加密貨幣兌換為法幣進行消費。此次合作還涵蓋完整的錢包代幣化功能：除支援目前市面上的多種其他數位錢包外，還能與Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay...
Back to Newsroom