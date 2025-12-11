Andersen Global zwiększa potencjał w zakresie usług prawnych wraz z dołączeniem firmy członkowskiej w Brazylii

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia swoją platformę prawną w Brazylii – firma Lotti e Araújo przyjmuje status firmy członkowskiej, wzmacniając potencjał organizacji w Ameryce Łacińskiej.

Założona ponad 20 lat temu firma Lotti e Araújo świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów z Brazylii i całego świata prowadzących działalność w wielu różnych branżach. Jej multidyscyplinarna praktyka obejmuje prawo spółek, prawo podatkowe, prawo pracy, reprezentację w sporach sądowych, ściąganie należności i odzyskiwanie wierzytelności, a także specjalistyczne działania związane z identyfikacją ukrytego mienia oraz odzyskiwaniem depozytów wnoszonych tytułem zabezpieczenia procesów sądowych i apelacyjnych w przypadku starszych postępowań. Firma zajmuje się również kwestiami związanymi z arbitrażem, prawem administracyjnym, inwestycjami zagranicznymi, nieruchomościami, własnością intelektualną, ochroną danych i restrukturyzacją przedsiębiorstw, a także oferuje wsparcie asystentów prawnych w zakresie zapobiegawczych strategii prawnych i złożonych sporów przed organami administracyjnymi i sądowymi w Brazylii.

Jak wskazuje Rogério Araújo, wspólnik zarządzający Lotti e Araújo, „[p]raktyka Lotti e Araújo opiera się na zasadach etyki, precyzji i zaangażowaniu na rzecz dostarczania rozwiązań prawnych dostosowanych do konkretnych potrzeb”. Wtórują mu wspólnicy zarządzający Marco Lotti, Rodolfo Silveira i Fábio Lotti, podkreślając: „[p]rzyjęcie statusu firmy członkowskiej Andersen Global wzmacnia te podstawy dzięki włączeniu lokalnych zdolności firmy do globalnej platformy. Pozwala nam to lepiej wspierać klientów potrzebujących rozwiązań na szczeblu transgranicznym, zwłaszcza gdy starają się stawić czoła ewoluującym przepisom i realiom otoczenia biznesowego Brazylii”.

– Ten krok pozwala nam mocniej zaznaczyć obecność na rynku usług prawnych Brazylii i wzmocnić naszą szerszą platformę w Ameryce Łacińskiej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Bogate doświadczenie Lotti e Araújo w dziedzinie doradztwa na rzecz przedsiębiorstw, rozwiązywania sporów oraz kwestii administracyjnych zwiększa nasze zdolności w zakresie dostarczania zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań na rzecz klientów zarówno w Brazylii, jak i na całym świecie.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.