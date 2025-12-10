FORSEE POWER ÉQUIPERA LES CHAÎNES DE TRACTION POUR VÉHICULES LOURDS DE MEGAFLUX AU MEXIQUE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligentes pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que l'intégrateur mexicain MegaFlux a choisi le système de batteries à haute énergie FORSEE ZEN LFP pour équiper leurs chaînes de traction électriques pour véhicules lourds.

MegaFlux accompagne l'électrification des flottes de bus et de camions mexicains

Le Mexique aura besoin d'environ 400 000 bus électriques au cours des 20 prochaines années pour renouveler sa flotte vieillissante de transports publics. MegaFlux a été créé pour apporter des solutions de mobilité électrique conçues en Amérique latine dans une région où il y a peu de fabricants locaux. Cette entreprise basée au Mexique conçoit et fabrique des chaînes de traction électriques pour véhicules lourds et commerciaux. Elle construit des camions et des bus entièrement électriques et propose des solutions de retrofit qui transforment les véhicules diesel existants en véhicules électriques. Au-delà des véhicules, l'entreprise propose des services de planification, d'installation et de gestion énergétique des infrastructures de recharge, se positionnant comme un partenaire d'électrification complète pour les flottes. MegaFlux exploite également l'un des plus grands laboratoires d'essais de moteurs électriques et de batteries du pays et collabore avec ses clients sur l'analyse coûts-bénéfices, les options de financement et les programmes de soutien à long terme de la flotte.

MegaFlux a choisi ZEN LFP pour équiper ses chaînes de traction vendus aux constructeurs de bus et camions ainsi que pour l'intégrer dans des projets de retrofit.

ZEN LFP, une solution modulaire pour électrifier les véhicules lourds avec une excellente durée de vie

ZEN LFP est une gamme modulaire de produits lithium-ion à haute énergie, très compétitive et conçue pour le marché des véhicules commerciaux (bus, camion, off-highway). Les batteries ZEN LFP sont disponibles en deux formats : 36 kWh et 55 kWh, offrant ainsi un large choix de combinaisons de tension et d'énergie pour correspondre parfaitement aux besoins en puissance et en énergie. Les deux formats différents – combinés à une excellente densité d'énergie de 240 Wh/L et la capacité d'empiler jusqu'à 2 modules – permettent de nombreuses possibilités d'intégration pour optimiser tout l'espace disponible dans le véhicule. Une version rail du ZEN LFP est disponible.

La conception sûre et robuste de Forsee Power est conforme à la norme ISO 26262 ASIL-C et est compatible avec de nombreuses normes industrielles strictes (notamment R100-3, R10.6, AIS-038 rev.2, SAE J2464 et SAE J2929), garantissant la fiabilité et la durabilité du système de batterie. Il est également compatible avec le format standard industriel C-box LFP pour un remplacement facile, tout en étant plus compact et capable de fournir jusqu'à 20 % de puissance supplémentaire.

Cette nouvelle gamme de produits offre une durée de vie exceptionnelle allant jusqu'à 6 000 cycles et une optimisation des coûts liée à la chimie LFP, faisant ainsi bénéficier les opérateurs d’un coût total de possession (TCO) très faible.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 5 000 véhicules lourds et 145 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower