Xsolla célèbre une semaine de programmation dédiée à l'industrie lors des Game Awards avec le lancement d'une nouvelle marque, sa participation à la Journée des développeurs et son partenariat avec GamesBeat Hollywood et Games 2025

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, principale entreprise mondiale du commerce de jeux vidéo qui accompagne les développeurs dans le lancement, le développement et la monétisation de leurs jeux, a annoncé aujourd'hui un programme d'activités unifié pour la semaine des Game Awards à Los Angeles. Ces actions témoignent de la volonté de Xsolla de fédérer la communauté et l'écosystème afin de soutenir les créateurs, de renforcer le lien entre jeux et joueurs et de permettre aux jeux de pénétrer de nouveaux marchés à travers le monde. Au programme de cette semaine : un partenariat avec GamesBeat Hollywood et Games 2025, une participation active à la Journée des développeurs : le showcase numérique des Game Awards, le gala The Game de Games for Love et le lancement de la nouvelle identité visuelle de Xsolla.

La refonte de la marque est la clé de voûte de la présence de Xsolla tout au long de la semaine. Elle illustre la vision de l'avenir de Xsolla qui consiste à satisfaire les besoins des développeurs permettant de créer des entreprises de jeux vidéo prospères sur de multiples plateformes.

« Depuis plus de 20 ans, Xsolla s'efforce de simplifier les processus complexes auprès des développeurs et des éditeurs », a déclaré Berkley Egenes, directeur marketing et croissance chez Xsolla. « Notre nouvelle identité reflète notre mission future : réunir les occasions de collaboration et fournir aux créateurs tous les outils nécessaires pour concevoir, monétiser, distribuer et commercialiser des expériences exceptionnelles. Nous croyons en l'avenir du jeu vidéo, des projets créés par des passionnés aux plus grands studios du monde entier. »

Xsolla participera à l'événement et favorisera le rassemblement de la communauté durant la semaine des Game Awards. Voici le programme complet des activités :

Journée des développeurs : showcase numérique des Game Awards

10 décembre 2025

10h (heure du Pacifique)

Diffusé en direct dans le monde entier sur YouTube, Twitch et les principales plateformes

Le Game Gala

10 décembre : journée de l'industrie et de la levée de fonds

9h - 17h suivi du Game Mixer 19h - 22h (heure du Pacifique)

11 décembre : évènement principal

9h - 15h suivi de VIP + Bal masqué des créateurs 19h - minuit (heure du Pacifique)

Lightspace Studios, Los Angeles, Californie

The Game Awards 2025

11 décembre 2025

Cérémonie d'ouverture : 16h30 (heure du Pacifique) / 19h30 (heure de l'Est)

Peacock Theater, Los Angeles, Californie

En présentiel au théâtre et en streaming gratuit sur les principales plateformes mondiales

Série GamesBeat Insider : Hollywood et les jeux vidéo en 2025 — Présenté par Xsolla et GamesBeat

11 décembre 2025

8h – 13h

Grammy Museum, Los Angeles, Californie

Trois sessions piliers pour structurer les discussions de la journée :

• Session de création d'univers multiplateformes (9h25 - 9h50), animée par Justin Berenbaum, vice-président senior des relations industrielles et du financement chez Xsolla

• Débat sur l'avenir du game entertainement (11h25-11h50) avec Akash Nigam, CEO de Genies, et Derek Douglas, responsable des jeux vidéo chez CAA, animé par Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla

• Le podcast The Big Show : édition Hollywood et Jeux Vidéo, organisé par Alex Lee de GamesBeat, avec comme invités Berkley Egenes et la fondatrice et CSO de JadeInferno, ainsi que Jen Donahoe, l'animatrice de Desconstructor of Fun

Ces sessions mettent en lumière la montée en puissance de la convergence entre les jeux, la narration et le divertissement audiovisuel. Ceci reflète une vision commune entre Xsolla et GamesBeat visant à favoriser le dialogue autour de la création d'univers, de l'adaptation, de la narration multiplateforme et des possibilités créatives qui modèlent l'avenir du divertissement.

« Face à l’évolution rapide du secteur, des événements comme la semaine des Game Awards nous rappellent à quel point notre communauté est devenue connectée », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Partout dans le monde, développeurs, scénaristes et partenaires s'appuient sur des systèmes fondamentaux qui soutiennent leur vision. Notre présence accrue cette semaine témoigne de notre engagement à répondre à ces besoins avec clarté, régularité en faisant preuve d'une collaboration réfléchie. Nous sommes fiers de continuer à intervenir comme une force tranquille afin de permettre aux créateurs de donner vie à leurs univers. »

Pour plus d'informations sur Hollywood & Games 2025, la Journée des développeurs : showcase numérique des Game Awards, The Game Gala, The Game Awards 2025, l'accès à l'événement, la disponibilité en streaming ou la refonte de la marque Xsolla, rendez-vous sur : xsolla.pro/brand-la

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.